Les Rays ne gagnent plus

Pour un deuxième jour consécutif, les White Sox de Chicago ont battu 3 à 2 les Rays de Tampa Bay, samedi, au Guaranteed Rate Field.

Après avoir remporté quatre de leurs cinq premiers duels, les Rays ont baissé pavillon lors des quatre derniers matchs. Les Athletics d’Oakland les ont vaincus deux fois de suite, comme les White Sox.

Les joueurs des Rays n’ont pas connu leur meilleure performance au bâton en ne frappant que cinq balles en lieu sûr. Le partant adverse, Michael Kopech, n’a envoyé que trois hommes sur les sentiers, dont deux sur des buts sur balles. Douze visiteurs ont toutefois été retirés sur des prises pendant ce match, dont cinq grâce au bras du droitier de 25 ans.

Les Rays ont ouvert le pointage en première manche quand Harold Ramirez a soulevé une offrande de Kopech, ce qui a permis à Brandon Lowe de croiser la plaque à toute vitesse.

Les Sox ont donné signe de vie en quatrième avec un circuit pour deux points de Jose Abreu, son premier de l’année. Après l’égalisation au sixième tour au bâton, par Manuel Margot, Yasmani Grandal a fait la différence en fin de manche avec un simple payant.

Le releveur Ryan Thompson (1-1) a ajouté le revers à sa fiche, tandis que la victoire est allée à celle de Reynaldo Lopez (2-0). Sur la butte en neuvième manche, Liam Hendriks a enregistré un quatrième sauvetage.

Offensive tardive à New York

Au Citi Field, il a fallu patienter jusqu’en septième manche pour voir des points entre les Mets de New York et les Diamondbacks de l’Arizona, et ce sont ses derniers qui l’ont emporté 3 à 2.

Les lanceurs des deux équipes ont conservé la feuille de pointage vierge jusqu’en septième manche, où les «D-backs» ont effectué une poussée de trois points. Sergio Alcantara a alors expédié dans les gradins du champ centre un lancer de Seth Lugo pour deux points. Ketel Marte en a ajouté quelques frappeurs plus tard avec un double qui a mené Daulton Varsho à la plaque.

Starling Marte, qui n’a pas de lien de parenté avec Ketel Marte, a été l’unique pointeur des Mets, en huitième manche. Le vétéran a cogné une longue balle pour deux points.

Le releveur Mark Melancon a obtenu son premier sauvetage dans l’uniforme des Diamondbacks. L’homme de 37 ans en a maintenant réussi un avec huit équipes différentes. Avec les Padres de San Diego l’an dernier, Melancon avait mené le baseball majeur avec 39 sauvetages.