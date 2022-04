Ellen Donovan (photo), de Saint-Augustin-de-Desmaures, a toujours aimé souligner les anniversaires de ses proches. Elle en a organisé des fêtes et des partys pour les autres. Elle m’avait même demandé, il y a quelques années (2018), de souligner dans ma chronique le 70e anniversaire de son trésor, son conjoint, Michel (un ancien des Nordiques). Eh bien, aujourd’hui, ma chère Ellen, c’est à ton tour (air connu). Celle qui fait preuve de dévouement, de bonté et d’amour pour tous ceux et celles qui lui sont proches fêtera officiellement le 18 avril (lundi de Pâques) son 75e anniversaire de naissance. Je ne pouvais pas passer sous silence cette étape dans la vie de cette mère de 4 enfants, qui a 14 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants qui lui témoigneront au cours de la fin de semaine tout leur amour et leur respect. Joyeux anniversaire à l’avance, ma chère Ellen, qui est accompagnée sur la photo de son conjoint, Michel Parizeau.

Nomination

Photo courtoisie

Nathalie Roussin, présidente des Immeubles Roussin, m’annonce la nomination de Nathalie Paquin (photo) à titre de directrice principale au développement immobilier pour l’entreprise. Mme Paquin évolue au sein des Immeubles Roussin depuis plus de 25 ans. Elle est à la tête de plusieurs grands projets de condos locatifs, comme La Garde, La Station, Le Quartier R, La Vigie et L’Aromate. Depuis quelques années, elle fait partie de l’équipe qui travaille à développer les 3 millions de pieds carrés de terrains détenus par les Immeubles Roussin et les Immeubles Félix Roussin, situés dans le futur TOD (Transit Oriented Development) Chaudière, qui sera desservi par le tramway. Étant le bras droit de François Roussin, vice-président stratégie et développement depuis plus de 10 ans, il était tout à fait naturel qu’elle prenne la relève du développement de l’entreprise.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 avril 2007. Une fusillade éclate sur le campus de l’Université de Virginia Tech, à Blacksburg, dans l’État de Virginie, aux États-Unis, et fait 33 morts, dont l’auteur des coups de feu. C’est la tuerie la plus sanglante jamais commise dans une université aux États-Unis et elle plonge le pays dans la même incompréhension qu’il y a huit ans, quand 13 personnes avaient été tuées au lycée de Columbine. Une enseignante québécoise, Jocelyne Couture-Nowak (photo), figure parmi les 33 personnes qui ont péri dans la tuerie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre-Thomas Choquette (photo), vice-président, communications corporatives chez Arsenal conseils et vice-président et directeur général chez Pharmacies Stéfanie Ouellet, 38 ans...Matthieu Proulx, 5 saisons avec les Alouettes de Montréal (CFL) et commentateur sportif à RDS, 41 ans...Jimmy Osmond, chanteur, le cadet des Osmonds, 59 ans...Robert Dutil, ex-député de Beauce-Sud (PLQ) 72 ans...Christiane Gagnon, ex-députée de Québec à la Chambre des Communes, 74 ans...Benoît Bouchard, ambassadeur du Canada à Paris (1993-96), 82 ans...Benoît XVI, pontife romain émérite, 95 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 avril 2007 : Gaétan Duchesne (photo), 44 ans, 14 saisons dans la LNH dont deux avec les Nordiques (1987-1989)... 2020 : Christophe, 74 ans, auteur-compositeur français interprète des incontournables Aline et les Mots Bleus... 2020 : Howard Finkel, 69 ans, ex-annonceur-maison de la World Wrestling Entertainment (WWE) et intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2009... 2018 : Jim Caine, 91 ans, pianiste de jazz britannique... 2016 : L’Honorable Jean-François Dionne (photo), 70 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 2016 : Charlie Hodge, 82 ans, ancien gardien du Canadien de Montréal qui a remporté la coupe Stanley à six reprises avec le Tricolore, principalement à titre d’auxiliaire... 2015 : Barbara Strauch, 63 ans, auteur, journaliste et rédacteur en chef de journal américain... 2013 : Pier Béland, 65 ans, chanteuse country québécoise... 2013 : Rita McNeil, 68 ans, chanteuse néo-écossaise... 2013 : Pat Summerall, 82 ans, descripteur sportif de football (CBS, Fox)...2004 : Pierre Nadeau, 60 ans, pianiste et compositeur... 2003 : Charles Gagnon, 68 ans, peintre abstrait et photographe.