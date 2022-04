Ma vie en films: «"Hitman" pourrait être une série télé extraordinaire» - Patrick Naud

Il est le chef de studio Square Enix Montréal depuis sa création. Quoi de mieux, pour souffler ces 10 bougies, que de faire une incursion dans son univers cinématographique?

Patrick, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Je suis de la génération 1976, donc de la génération des «Contes pour tous», génération «La guerre des tuques», «Opération beurre de pinottes», «Bach et bottine», «Les aventuriers du timbre perdu». Je collectionnais les timbres à cette époque. Mais, en 1982, il y a eu «E.T. l’extraterrestre» que tout le monde devait aller voir au cinéma. J’y suis donc allé. Comme tout le monde de ma génération, on s’est tous retrouvés au Mail Champlain pour aller voir «E.T. l’extraterrestre» au cinéma.

Votre tout premier film marquant?

Il y a plein de films qui ont été marquants pour moi. Le premier film qui m’a ouvert les yeux sur le fait que les gens qui font des films sont des artisans, qu’ils amènent leur personnalité, leur ton, qu'ils créent des œuvres et de l’art, ça a été «Pulp Fiction» de Quentin Tarantino. Je n’avais jamais vu un film monté de cette façon-là, avec ce genre de dialogue, de ton, en utilisant des acteurs qu’on connaît, mais dans des rôles non conventionnels.

Et un plus récent?

C’est pour une raison complètement différente. Les émotions que j’ai vécues en regardant «Il pleuvait des oiseaux»... Ça a été une expérience presque spirituelle, de voir ces acteurs avec lesquels on a grandi et qui sont maintenant des aînés, le rythme de la trame sonore, le contexte, l’Abitibi, la beauté des images... J’ai regretté de ne pas l’avoir vu au cinéma. Ça fait plusieurs années maintenant et c’est le dernier film à m’avoir touché autant que ça.

L'acteur.trice qui a été votre premier «kick» au cinéma?

Je n’avais pas de posters dans ma chambre. Mais, en y pensant, c’est soit Nicole Kidman dans «La gang des BMX», soit Sophie [NDLR: incarnée par Maripierre A. D'Amour] dans «La guerre des tuques». Ce sont deux filles de caractère, même si ce ne sont pas les personnages principaux.

Lara Croft et Hitman ont été adaptés au cinéma, pour ne citer qu'eux. De quelle manière ce passage au grand écran influence votre travail sur les jeux que vous développez pour les téléphones?

Les techniques pour conter des histoires qui viennent du cinéma s’adaptent aussi très bien aux histoires que nous contons dans les jeux vidéo, la façon dont on utilise la caméra, les éclairages... ça vient du cinéma. Les références des personnages, les motivations des personnages, tout cela est fortement influencé par les films dont sont tirés nos personnages. Je suis persuadé que la majorité des développeurs de jeux sont fans de films. Je pense qu’au début, on est beaucoup plus influencé par le cinéma que par nos propres jeux. Mais prendre une expérience dans laquelle le joueur interagit pendant 10 ou 15 heures pour la ramener à un film de deux heures, je pense qu’on perd quelque chose d’important. En termes de médium, je pense beaucoup plus à une série ou à une trilogie à la Peter Jackson, «Hitman» pourrait être une série extraordinaire et ça m’étonne que ça n’existe pas.

Un jeu que vous voudriez voir porté à l’écran?

«Max Payne» avec son ralentissement du temps serait parfait. Et Podz serait idéal comme réalisateur. Voilà quelqu’un avec qui j’aimerais travailler pour faire un jeu.