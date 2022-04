Montréal: des coups de feu tirés dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Des coups de feu ont retenti vendredi soir dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, sans faire de blessé.

Les détonations ont été rapportées au 911 vers 23h25, après qu’elles eurent été entendues à l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue Duquesne.

«Selon les premiers témoignages recueillis sur les lieux, les coups de feu ont été entendus [dans le secteur] et des véhicules ont pris la fuite après», a mentionné l’agent Manuel Couture, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le porte-parole a ensuite indiqué que des douilles ont été retrouvées sur place par les policiers à leur arrivée.

À première vue, l’incident ne semble avoir fait aucun blessé. De plus, aucun suspect n’a été localisé par le SPVM.

Un périmètre a été érigé sur les lieux pour permettre aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de cet événement.