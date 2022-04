Course Paris-Roubaix: Guillaume Boivin est motivé par des souvenirs marquants

Le Québécois Guillaume Boivin a songé à « L’Enfer du Nord » pendant des mois après une performance historique l’an dernier, mais il a été forcé de revoir ses objectifs sur la classique Paris-Roubaix après un printemps à oublier pour lui et toute l’équipe Israel-Premier Tech.

Sans grandes attentes, le cycliste de 32 ans sera au départ de cette 119e édition après avoir été ralenti récemment par une sévère grippe.

Plusieurs coéquipiers ont aussi été au repos forcé en raison d’une vague d’influenza, en plus des autres cas de COVID-19. En Europe, c’est tout le peloton professionnel qui est durement frappé et les forfaits se multiplient depuis quelques semaines.

« Ça m’a motivé tout l’hiver, mais je commence juste à récupérer. J’ai été assommé dix ou douze jours. Au lit, pas d’entraînement. C’est loin d’être idéal, mais les petits miracles existent sur Roubaix. J’y serai sans pression », explique, à demi rassuré, le champion canadien avec une toux persistante.

Privilège et Rêve

Le Québécois le répète, mais participer à ce monument du cyclisme reste un privilège et un rêve.

Photo tirée de Twitter, @IsraelPremTech

Le 3 octobre dernier, pour clore la saison, Boivin avait pratiquement flirté avec la victoire sur l’épreuve reportée à une date inhabituelle à cause de la pandémie.

Dans des conditions atroces, le cycliste avait chuté sur le pavé détrempé à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. Il a finalement terminé au neuvième rang.

Boivin se trouvait alors avec le Néerlandais Mathieu Van der Poel, le Belge Florian Vermeersch et l’Italien Sonny Colbrelli. Ce trio s’est finalement disputé la victoire au sprint sur la piste du vélodrome et Colbrelli a remporté l’épreuve. N’eût été cette chute, un jour de gloire l’attendait peut-être.

Le vent, la boue et la pluie avaient rendu les coureurs méconnaissables et les partisans n’ont pas oublié cette journée spéciale. Guillaume non plus. Six mois plus tard, il ne garde que les souvenirs positifs.

Une confiance accrue

« C’est la plus belle course de ma carrière. J’ai compris qu’à une certaine période de la saison, quand ça va bien, je suis capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. C’était un mois extraordinaire avec le Championnat canadien et le Championnat du monde. Je ne peux pas le faire dix mois par année, mais ça donne beaucoup de confiance », ajoute l’Olympien qui a également pris part à son premier Tour de France l’an dernier.

Le parcours restera quasi inchangé demain alors que les coureurs rouleront sur 257,2 km, dont 54,8 km de pavés. Le peloton s’élancera à 11 h 15 de Compiègne. Le vainqueur devrait être couronné un peu après 17 h, heure de France.

Parmi les favoris, Boivin pointe du doigt Mads Pedersen, Kasper Asgreen et Mathieu Van der Poel. Le Belge Wout van Aert sera également de retour après deux semaines d’arrêt.

Peter Sagan n’y sera pas, tout comme le champion en titre Sonny Colbrelli, dont la carrière est menacée après un arrêt cardio-respiratoire le mois dernier.

En 2021, la neuvième place de Guillaume Boivin sur Paris-Roubaix était le meilleur résultat pour un Canadien depuis Steve Bauer au début des années 1990. Hugo Houle sera absent. Il mise plutôt sur la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège, la semaine prochaine.