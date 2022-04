Svensson et Conners toujours dans la course après trois rondes

Les Canadiens Adam Svensson et Corey Conners ont maintenu un rythme de croisière qui leur permettra de se battre dans le haut du tableau lors de la ronde finale de l’Omnium RBC Heritage, à Hilton Head en Caroline du Sud, dimanche.

• À lire aussi: PGA: quatre Canadiens en bonne position après 36 trous

Lors de la troisième ronde, samedi, Svensson a remis une carte de 67 (-4), tandis que son compatriote a frappé l’objet blanc 68 (-3) fois. Les deux hommes ont ainsi complété les 54 premiers fanions à égalité au 13e rang, en vertu d’un cumulatif de 206 (-7).

Ils entameront la dernière ronde avec un retard de quatre frappes sur le meneur, Harold Varner III. L’Américain s’est hissé au sommet du classement grâce à un véritable tour de force. Il a été parfait à sa troisième sortie, calant huit oiselets. Varner aura toutefois à se méfier de plusieurs golfeurs lors de la ronde finale, puisque trois golfeurs partagent le deuxième rang, un coup derrière. Deux quatuors distincts partagent la cinquième et la neuvième place, respectivement à deux et trois coups de la tête.

Outre Conners et Svensson, Adam Hadwin et Roger Sloan avaient obtenu leur billet pour les rondes de la fin de semaine la veille. Hadwin (208; -5) a chuté de 16 rangs et entamera la dernière journée au 30e échelon. Pour sa part, Sloan a eu beaucoup de difficulté et a été l’un des sept participants à remettre une carte supérieure à la normale de 71 en troisième ronde. Sa chute de 33 rangs le positionne à égalité en 56e position.