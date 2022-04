Un autre général russe tué en Ukraine

La Russie a annoncé, samedi, que le général Vladimir Petrovich Frolov a été enterré à Saint-Pétersbourg, après avoir été tué en Ukraine.

La nouvelle a été dévoilée par l’agence de presse russe TASS, qui a avancé que le général Frolov combattait dans la région du Donbass. Il était le commandant adjoint de la 8e armée russe.

Ce faisant, la Russie aurait maintenant perdu un total de huit généraux au combat depuis le début de l’invasion à la fin février.

«Vladimir Petrovich Frolov a vécu une mort héroïque au combat contre des nationalistes ukrainiens. Il a sacrifié sa vie pour que les enfants, les femmes et les personnes âgées du Donbass n’entendent plus jamais d’explosions de bombes. Qu’ils cessent d’attendre la mort et de quitter leur maison en disant au revoir comme si c’était la dernière fois», a commenté le maire de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, dans un communiqué.

Depuis le début de la guerre, plusieurs analystes se sont interrogés sur les tactiques employées par l’armée russe qui a exposé plusieurs de ses généraux près des lignes de front, menant à la mort de plusieurs d’entre eux. Certains de ces vétérans avaient déjà de l’expérience du combat, via les campagnes russes menées en Syrie ou en Géorgie.