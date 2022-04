On soulignera demain les 40 ans du rapatriement de la Constitution orchestré par Trudeau père en 1982 afin de la modifier.

Il n’est pas exagéré de parler d’une refondation du Canada au moyen d’un coup d’État sans effusion de sang.

Carcan

Ce coup d’État fut précédé d’une tromperie sans équivalent dans notre histoire moderne.

Lors du référendum de 1980, Trudeau promit aux Québécois un vague renouvellement du fédéralisme.

La seule façon raisonnable d’interpréter son engagement, c’était de supposer que les Québécois, en échange de leur adhésion au Canada, y seraient davantage écoutés et respectés.

Ce fut tout le contraire.

L’Assemblée nationale du Québec, quel que soit le parti au pouvoir, n’a jamais ratifié cette constitution et n’est pas à la veille.

Que penseriez-vous d’être lié par un contrat que vous n’avez jamais signé ? C’est ce que nous vivons.

La nouvelle constitution contient cette charte des droits et libertés qui étend et sacralise les droits individuels, notamment pour neutraliser le plus possible l’affirmation des droits collectifs.

C’est elle qui a servi de base à toutes les contestations qui ont édenté la loi 101 et pour contester aujourd’hui la Loi sur la laïcité.

Cette constitution, en plus de donner des pouvoirs exorbitants à des juges non élus, facilite l’empiétement des juridictions provinciales en échange d’un droit de retrait avec compensation financière.

Traduction concrète : si je te paie, dit Ottawa à une province, nous ferons comme si tes droits constitutionnels n’existaient plus, d’accord ?

L’historien Frédéric Bastien, qui se bat présentement pour invalider toute l’affaire devant les tribunaux, a aussi établi que le juge en chef de la Cour suprême discutait avec le gouvernement fédéral en même temps qu’il statuait sur les objections des provinces.

Attitudes

Dans ce régime politique, le déclin du Québec français est inéluctable, implacable, froidement programmé.

S’il y reste, c’est la marginalisation, antichambre de l’assimilation.

Trois lecteurs illustrent trois visages de notre drame national.

M. Roger Goyette m’écrit qu’il ne faut pas penser que « la situation linguistique de Montréal représente la situation linguistique de l’ensemble du Québec. »

En tout respect, M. Goyette ne voit pas que ce ne sont pas les régions périphériques qui dictent l’avenir des sociétés modernes, mais ce qui se passe dans les métropoles et leurs banlieues.

C’est peut-être déplaisant à entendre, mais c’est ainsi. Il y a là un manque de perspective qui confine à l’inconscience.

M. Joël Martin avance : « Selon vous, il faudrait ranimer la mèche indépendantiste [...], avec toutes les conséquences que cela occasionne, afin de sauver le Québec français ! »

Pour lui, le fait français ne vaut pas la peine de courir le moindre risque. La peur, encore la peur, toujours la peur.

M. Dany Couture dit : « Que voulez--vous, les Québécois aiment se faire harakiri en demeurant au sein du Canada. On est un peuple vaincu pour toujours... »

L’inconscience, la peur et la résignation. Ne valons-nous pas mieux que ça ?