Une entreprise d’ici veut produire des batteries plus performantes

Une entreprise montréalaise a l’ambition de construire une usine de 450 millions $ pour produire des batteries plus performantes grâce à du graphène provenant de graphite extrait d’une mine des Hautes-Laurentides.

« Nous sommes en discussion avec quelques provinces à propos du financement de ce projet. L’emplacement que nous choisirons dépendra du financement que nous recevrons », indique au Journal Soroush Nazarpour, fondateur et PDG de NanoXplore, une entreprise qui vaut plus de 600 millions $ à la Bourse de Toronto.

C’est peu connu, mais NanoXplore est le plus important producteur de graphène dans le monde, contrôlant plus de 35 % du marché. Sa principale usine se trouve près de l’aéroport Montréal-Trudeau et s’approvisionne en graphite à une mine du géant français Imerys située près de Mont-Laurier.

Redécouvert par des scientifiques en 2004, le graphène est une forme de graphite ultramince et ultrarésistante. NanoXplore souhaite élargir le marché pour ce matériau en l’intégrant à des batteries.

« Nous pouvons améliorer la capacité et la rapidité de chargement des batteries en y ajoutant du graphène », précise M. Nazarpour.

Partenaire ontarien

L’an dernier, NanoXplore s’est alliée à Martinrea International, un fabricant ontarien de pièces automobiles, pour former VoltaXplore, une coentreprise qui se consacre à la fabrication de batteries.

« Quand nous avons démarré ce projet il y a six ans, le concept était de développer le savoir-faire à l’interne, au sein d’une entreprise canadienne, plutôt que d’inciter une firme étrangère à venir s’installer ici », raconte l’entrepreneur d’origine iranienne, qui s’est installé au Québec à la fin de 2010.

L’usine-pilote de VoltaXplore, d’une capacité d’un mégawattheure (MWh), vient tout juste d’ouvrir ses portes à Pointe-Claire.

Maintenant que cette étape a été franchie, NanoXplore espère lancer, dès cette année, la construction de la première usine commerciale de VoltaXplore, qui aurait une capacité de 2 MWh et dont la production débuterait en 2024.

Ce projet de près d’un demi-milliard de dollars créerait environ 400 emplois.

Camions et autobus

« Chez NanoXplore, nous avons plusieurs clients parmi les constructeurs de camions et d’autobus, alors la première phase de l’usine de 2 MWh viserait à les desservir. Dans une deuxième phase, d’une capacité de 8 MWh, nous pourrions fabriquer assez de batteries pour nous attaquer au marché des voitures électriques », explique Soroush Nazarpour.

« La demande est incroyable ! Il n’y a pas assez [de capacité de production] de batteries dans le monde », lance-t-il.

À l’heure actuelle, NanoXplore vend des additifs à base de graphène qui peuvent être intégrés à des composants de plastique utilisés dans les secteurs des transports, des tuyaux, de l’emballage et des câbles.

Parmi les clients de l’entreprise, on trouve le constructeur américain de camions Paccar, qui exploite une usine dans les Laurentides, le géant suédois Volvo, qui compte deux filiales au Québec (Nova Bus et Prevost) et l’équipementier américain Caterpillar.

« J’ai fondé NanoXplore en 2011 avec l’idée de faire passer le graphène d’un additif futuriste et coûteux en un matériau abordable et accessible pour plusieurs industries », souligne M. Nazarpour.

Des centaines de salariés

Aujourd’hui, l’entreprise compte près de 500 salariés, dont 300 au Québec. En plus de son usine montréalaise, elle compte des installations aux États-Unis et en Suisse.

NanoXplore présente le graphène comme un matériau « vert » puisque dans plusieurs applications, il peut remplacer le noir de carbone, qui est produit par combustion incomplète d’hydrocarbures.

Le graphène a eu mauvaise presse il y a un an, lorsque Santé Canada a ordonné le rappel de masques qui en contenait. Le gouvernement craignait que l’inhalation de graphène puisse causer une inflammation des poumons, mais a écarté ce risque en juillet après une évaluation plus poussée.

« Le graphène n’est pas plus dangereux que la poussière », assure le PDG de NanoXplore.

Autres projets d’usines de batteries