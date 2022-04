Une succulente collation littéraire!

Avec ses romans aux titres amusants, Élizabeth Baril-Lessard attire l’attention : plus de 30 000 exemplaires de ses livres se sont vendus, en deux ans. L’autrice nous invite à nouveau dans son univers littéraire gourmand, avec Ma vie de nachos congelés.

Vous présentez le sixième tome de votre série. D’où est venue l’idée pour vos livres ?

Je vis avec un trouble anxieux, depuis que je suis adolescente. J’ai donc voulu créer un personnage féminin qui vit la même chose. La grande passion de Louane, c’est la danse. Un jour, elle décide de fuir sa passion, à la suite d’une crise d’angoisse, lors d’un spectacle... Je voulais partir de cet élément déclencheur que j’ai moi-même vécu et parler de santé mentale, dans une série que j’ose espérer lumineuse et drôle, aussi !

Lorsque vous étiez adolescente, auriez-vous aimé que les thématiques de l’anxiété et de la peur de l’échec soient plus abordées, en littérature ?

Oui, tellement ! C’était ça aussi mon objectif avec cette série ; essayer de créer un « pont »... Si ça peut faire discuter d’anxiété, pour moi, c’est mission accomplie. En tant que jeune adolescente anxieuse, j’aurais eu besoin de ça. Ça m’aurait aidée à en parler avec mes parents et mes amis, au secondaire, parce que je ne trouvais pas les bons mots pour en parler.

Avec des titres comme Ma vie de gâteau sec, Ma vie de jello mou, Ma vie de jujube doré, on peut se demander si vous avez l’âme gourmande !

(Rires) Très bonne question ! Oui et non. Au départ, je n’avais aucune idée pour le titre du premier tome. Puis, vers la fin de Ma vie de gâteau sec, Louane dit : « Théo, c’est comme le crémage sur ma vie de gâteau sec. » J’ai vraiment aimé cette image, donc c’est devenu le titre. Ensuite, je suis devenue un peu prisonnière de toujours ramener quelque chose d’alimentaire ! Cependant, j’en suis contente, car mes titres soulèvent beaucoup de questions et les gens m’en parlent.

Dans ce sixième tome, Ma vie de nachos congelés, où en est Louane ?

Elle entre à l’école de danse de Québec, en année préparatoire. Elle apprend à vivre avec son anxiété. Louane réalise que son anxiété va toujours pédaler avec elle dans la vie, mais elle essaie de trouver des outils pour faire en sorte que ce soit elle qui garde le volant. Qu’elle reste en avant, sur ce « vélo tandem ». J’aborde également la grossophobie, dans ce tome. Même si le milieu de la danse a évolué, je réalise que ça reste encore un tabou... Est-ce que des corps différents peuvent être acceptés, admissibles et valorisés dans le milieu de la danse ? J’avais envie d’explorer ça.

LA question, en terminant : vos nachos, vous les aimez comment ?

Avec beaucoup de fromage. Souvent, je trouve que les nachos des restaurants manquent de garniture. Puis, c’est sûr que je les aime chauds (rires) !