10 chalets à louer aux Îles-de-la-Madeleine

Planifier vos vacances d’été aux Îles-de-la-Madeleine!

Visiter les Îles-de-la-Madeleine pour découvrir les vastes plages qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Cette destination offre également des excursions en mer, le quai des pêcheurs, les petites boutiques, les boulangeries artisanales et plus encore.



Voici quelques beaux chalets à louer aux Îles-de-la-Madeleine cet été :

1. La maison de Helen, vue sur mer et montagne

Les dunes de l'ouest vous enchanteront par ses couchés de soleil sans vous déplacer. Situé à moins de dix minutes de la grave (lieux historiques), des dunes de l'ouest, Sandy Hook (château de sable) ou la Martinique.

Jusqu’à 7 personnes / À partir de 215$

2. La Maison Jaune familiale

Petite maison mobile pouvant accueillir 4 personnes et entièrement équipée. Vous ne manquerez de rien pour un magnifique séjour aux Îles-de-la-Madeleine.

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 129$

3. La petite Madeleine

Un grand appartement authentique des Îles-de-la-Madeleine, spacieux, rustique, lumineux. Il saura, par toutes ses façades, vous couper le souffle.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 180$

4. La Maison de Cyrice à Julien

Simplifiez-vous la vie en restant dans ce logement tranquille et bien situé avec les magnifiques couchers de soleil.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 290$

5. La maison bleue avec vue sur la mer

Maison familiale située à l’Etang-du-Nord, au centre des Iles. La maison avec vue sur la mer est à quelques minutes à pied des plus beaux couchers de soleil.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 159$

6. Auberge Coeur d'Herboriste - Chambre no.4

Votre pied-à-terre aux Iles-de-la-Madeleine avec ou sans voiture, au cœur de l'Ile centrale. L'emplacement est sur la rue Principale face au chemin du Quai de Cap-aux-Meules où se trouve le port, le lieu d'embarquement du traversier, le départ des excursions en mer et plus encore.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 117$

7. Le loft sur la Grave

Magnifique grand loft situé a l'entrée du célèbre site historique de La Grave. Aménagé en haut d'une petite boutique, ce très beau loft, avec une vue splendide sur La Baie de Plaisance, a été entièrement rénové avec goût.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 176$

8. Ile du Havre-Aubert, vue sur la mer

Endroit très tranquille, à seulement 2 km de la plage de la dune de l'Ouest.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 160$

9. Chez Wilson

Détendez-vous et relaxez dans ce logement tranquille et élégant.

«Une maison incroyable, bien situé, propre et confortable. Tout y est pour un séjour mémorable.»

Jusqu’à 4 personnes / À partir de 269$

10. La tanière des îles

Le chalet offre un vaste terrain et une belle intimité. Vue sur mer avec un super coucher de soleil. Plusieurs plages à proximité. Chalet entièrement neuf de style contemporain.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 450$

