Beauregard et les Mooseheads s’amusent à Bathurst

Zachary Beauregard a mené la charge pour les Mooseheads de Halifax, dimanche, inscrivant deux buts dans un gain de 6 à 2 des siens aux dépens du Titan d’Acadie-Bathurst au Centre régional K.C. Irving.

• À lire aussi: L’Océanic se fait surprendre par les Wildcats

Beauregard a été l’auteur du but gagnant en deuxième période, lui qui s’est fait complice de James Swan au premier vingt.

Jordan Dumais et Elliot Desnoyers se sont aussi illustrés dans le gain des leurs avec un but et une mention d’aide chacun. Jake Furlong a complété la marque pour les Mooseheads.

Le Titan a été déclassé à partir du deuxième vingt, au cours duquel il a accordé trois buts. Seul Logan Chisholm, à deux reprises, est parvenu à démystifier Mathis Rousseau, qui a réussi 40 parades.

Les Sea Dogs sans complexe

Au Centre 200, la logique a été respectée alors que les Sea Dogs de Saint John ont dominé les Eagles du Cap-Breton 5 à 1.

Occupant le quatrième rang du circuit Courteau, les Sea Dogs ne se sont jamais sentis menacés par la toute dernière équipe du classement général.

William Dufour a inscrit le but qui a fait la différence en deuxième période, son 52e de la saison. Charlie DesRoches, William Villeneuve et Ryan Francis (deux fois) ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Nicholas Girouard a répliqué pour les Eagles.