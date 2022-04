Bonne chance pour faire creuser votre piscine

Les particuliers qui voudraient se faire creuser une piscine devront prendre leur mal en patience en raison du manque de main-d’œuvre, même si les pisciniers observent un retour à la normale en termes de ventes.

« Pour les creuser, il faudra patienter jusqu’à la fin août. Il ne nous reste déjà qu’une trentaine de places pour clore nos ventes de ce côté-là », lance Nathalie Lamothe, directrice générale de Trévi, à Québec.

La situation semble être similaire un peu partout dans la province, d’après l’Association des commerçants de piscines du Québec (ACPQ), alors que la saison vient à peine de commencer.

Il faut dire que plusieurs s’affairent à écouler leur carnet de réservations qui a explosé dans les deux dernières années, avant de prendre de nouveaux clients.

« On n’a plus de place depuis l’an dernier pour l’installation de piscines creusées en 2022. On n’a jamais vu ça », lance Marie-Josée Perrin, propriétaire de Perrin Piscines & Spa, à Brossard.

Retour à la normale

Pourtant, l’engouement pour les piscines connaît déjà une diminution notable par rapport à l’an dernier.

Photo courtoisie Ludovic Archambault, Administrateur à l’ACPQ

« Ça reste un bon début de saison, mais on parle d’une baisse de 15 % à 30 % de la demande par rapport à l’année dernière », indique Ludovic Archambault, l’un des directeurs de l’ACPQ.

Et contrairement aux deux dernières années, les commerçants se sont préparés en conséquence en commandant significativement plus de matériel. Une piscine hors terre peut facilement être installée d’ici mai ou juin un peu partout.

Le problème des piscines creusées résiderait principalement dans le manque de personnel. À la différence des piscines hors terre, leur installation demande une certaine expérience et une formation dans le domaine.

« Les fabricants se sont replacés depuis la pandémie, ça va mieux. C’est vraiment au niveau de l’installation qu’on manque de bras », souligne M. Archambault, aussi propriétaire de Piscines Gratton à Repentigny, dont le carnet est également rempli pour la saison.

Hausse de prix

Bien que la demande a diminué par rapport à l’an dernier, les consommateurs sont invités à ne pas trop tarder pour faire leur commande. Une fois le beau temps arrivé, le carnet se remplit vite et « les gens veulent leur piscine pour hier », illustre Mme Lamothe.

Les clients devront aussi s’attendre à payer encore plus cher cette année pour pouvoir profiter du soleil dans leur cour, les pieds dans l’eau. L’inflation qui touche presque tous les domaines d’activités n’épargne pas les commerçants.

Une piscine hors terre de base peut coûter de 500 $ à 1000 $ de plus que l’an dernier, tandis qu’une piscine creusée peut se vendre jusqu’à 8000 $ de plus, affirme-t-on.