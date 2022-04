Et de 10 pour les Panthers

Les Panthers de la Floride ont envoyé un message clair aux autres équipes du circuit Bettman à la date limite des transactions et depuis, ils ne perdent plus. Dimanche, les Red Wings de Detroit sont devenus leur 10e victime consécutive, eux qui se sont inclinés 6 à 1 au Little Caesars Arena.

• À lire aussi: Les Blues dans la tête du Wild?

Depuis le 22 mars dernier, date butoir pour effectuer des échanges dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la formation floridienne présente un dossier de 12-1-0. Rappelons que le directeur général Bill Zito a payé le gros prix pour obtenir les services de Claude Giroux et Ben Chiarot.

Dans le duel du jour, les Panthers ont attendu la période médiane pour sortir les griffes. Le Québécois Anthony Duclair, qui connaît sa meilleure saison en carrière, a profité d’une longue passe d’Aleksander Barkov pour décocher un violent lancer sur réception et inscrire son 31e de la campagne.

La troupe d’Andrew Brunette ne semblait pas rassasiée, alors que Sam Reinhart a trouvé le fond du filet 90 secondes plus tard. Son tir précis en échappée n’a donné aucune chance à Alex Nedeljkovic.

Le portier des Wings a connu de meilleurs matchs, lui qui a flanché à six reprises en 39 tentatives. De l’autre côté de la patinoire, Spencer Knight a été intraitable entre les poteaux floridiens avec 33 parades. Seul un tir de Pius Suter résultant d’un trois contre un l’a démystifié en fin de partie.

Le fructueux second vingt des Panthers s’est poursuivi en fin d’engagement, alors qu’Anton Lundell et Maxim Mamin ont fait mouche en l’espace de 28 secondes, mettant le match hors de portée de l’équipe du Michigan.

Lundell en a ajouté en troisième période, profitant d’une savante remise de Barkov par-derrière en désavantage numérique, alors que le capitaine des Panthers se faisait accrocher par Moritz Seider. Gustav Forsling a clos le travail de démolition des siens avec une puissante frappe de la pointe.

Les Panthers ont maintenant une priorité de 10 points sur les Maple Leafs de Toronto et le deuxième rang de la section Atlantique.