La carrière de Catherine Proulx-Lemay en 5 photos souvenirs

L’une des préférées

Photo d'archives

La comédienne entourée de Rose-Maïté Erkoreka et Marilyse Bourke, dans la peau de son personnage de la série jeunesse de VRAK.TV, Une grenade avec ça ? diffusée durant près de dix ans dès 2002. Catherine interprétait le rôle d’Anaïs, l’ambitieuse employée du resto Captain Creighton. Elle recevra pour ce rôle six prix Gémeau d’interprétation au fil des ans.

Cinéma

Photo d'archives

En 2005, la comédienne de 29 ans, lors du lancement du deuxième long métrage de Ricardo Trogi, Horloge biologique. Catherine s’était vu confier le rôle d’Isabelle, la conjointe de Paul (Pierre-François Legendre) dans cette comédie dramatique qui raconte la peur de la paternité de trois gars dans la trentaine. Le film fut l’un des grands succès du cinéma québécois.

Détenue Paquette

Photo d'archives

Lors du visionnement de presse d’Unité 9 de Radio-Canada, à l’automne 2012. Catherine Proulx-Lemay devenait la détenue Michèle Paquette qui allait finalement sortir de prison et mettre au monde des jumeaux, un rôle marquant pour la comédienne qui se retrouvait aux côtés de très grosses pointures telles Guylaine Tremblay et Céline Bonnier, dans cette bouleversante série créée par Danielle Trottier.

La comique

Photo d'archives

En guise de calendrier de l’avent 2014, Catherine et David Savard (le père de ses deux fils) enregistraient les 24 courts et amusants sketches de la série web humoristique À temps pour Noël, diffusée sur le site de Canal Vie. La comédienne y incarnait une mère de famille déterminée à éviter à tout prix le fiasco du réveillon de l’année précédente.

Humour, drame et doublage

Photo d'archives

Il y a une dizaine d’années, la comédienne jouait alors le rôle de Véronique, la femme de Patrick (Patrice Robitaille), violentée plus tard par ce dernier dans la série Les beaux malaises. Elle incarnait aussi la détenue Paquette de la prison de Lietteville dans Unité 9, en plus de faire de nombreux doublages pour des films et séries.