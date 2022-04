La saison de baseball est commencée !

Avec près de 80 000 exemplaires vendus, ses séries Planète soccer, Planète hockey et Planète snowboard se retrouvent parmi les favorites des jeunes sportifs et lecteurs québécois. L’auteur François Bérubé nous invite maintenant à nous envoler pour la Planète baseball !

Comment choisissez-vous les sports pour vos séries de livres ?

C’est une décision qui se prend avec ma maison d’édition. Personnellement, j’ai un attrait pour le baseball, car quand j’étais jeune, c’est un des sports que je pratiquais. J’ai même été responsable régional des marqueurs de baseball du Bas-Saint-Laurent ! En plus d’être un sport que j’apprécie, le baseball connaît une augmentation en popularité à Rimouski, où je demeure encore.

Vous faites beaucoup de descriptions de match, dans vos romans. Ça doit demander énormément de recherche ?

Mes lecteurs sont passionnés, donc j’essaie de leur en « donner » pour qu’ils se retrouvent dans l’action. Je tente d’être le plus fidèle à ce qui peut se passer sur un terrain. Ça signifie beaucoup de recherche, beaucoup de vidéos à regarder et à décortiquer. Décrire des matchs pour une histoire, essayer de mettre en mots des images ; ce n’est pas toujours facile !

Vos romans se vendent bien. Qu’est-ce qui en fait la formule gagnante pour un match parfait avec les jeunes lecteurs ?

Plusieurs jeunes s’intéressent au sport. Après avoir découvert mes séries à travers leur sport préféré, les lecteurs peuvent être tentés d’aller découvrir une autre de mes « planètes », même s’ils sont moins familiers avec ce sport, simplement parce qu’ils ont aimé mon histoire. Chacune de mes séries présente comme personnage principal un petit gars qui est passionné de son sport et qu’on suit dans la pratique de son sport, mais aussi dans ses amitiés, à l’école et dans sa vie familiale.

Présentez-nous votre Planète baseball.

Mes enfants, Eliot et Léa-Jade, m’ont harcelé pour être dans l’histoire (rires) ! Cependant, je ne voulais pas qu’ils soient les personnages principaux. Puis, j’ai eu un flash : mon premier enfant, Charles-Antoine, est décédé et j’ai eu envie que ce soit lui, le personnage principal... Eliot et Léa-Jade sont donc devenus des jumeaux, frère et sœur de Charles-Antoine. Un beau trio familial qui joue au baseball ! Dans le récit, ils réussissent à faire partie de la même équipe. On les suit donc dans l’évolution du début de leur saison de baseball. À travers ça, je voulais aborder les troubles de santé mentale. La mère des trois enfants est absente du premier tome, mais on apprend à découvrir tranquillement ce qu’elle vit...

Avec les descriptions de match que vous faites dans vos romans, croyez-vous que vous étiez un commentateur sportif, dans une autre vie ?

(Rires) Quand j’étais jeune, je lisais Le Journal de Québec et je commençais toujours par la section des sports. J’ai ensuite découvert les bulletins de sport télévisés. Ça m’a toujours fasciné, le journalisme sportif. J’étais peut-être destiné à être commentateur sportif et j’ai raté ma vocation !