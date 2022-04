Le Heat sans pitié pour les Hawks

Le Heat de Miami sera-t-il l’équipe à battre dans la NBA en séries éliminatoires cette saison? Chose certaine, la première tête de série dans l’Association de l’Est a bien entamé son parcours, dimanche, battant les Hawks d’Atlanta 115 à 91 au FTX Arena.

Duncan Robinson a été étincelant dans la victoire, battant un record d’équipe avec huit lancers fructueux du centre-ville dans un duel d’après-saison. Sans surprise, il a ainsi été le joueur le plus productif sur le parquet avec 27 points.

Jimmy Butler a aussi été une partie intégrante des succès du Heat, récoltant 21 points et six rebonds et étant le joueur des siens le plus utilisé, avec plus de 33 minutes sur le terrain.

P.J. Tucker (16 points) a fait sa part dans le gain des siens, tout comme l’ex-meneur des Raptors de Toronto Kyle Lowry, qui est passé bien près de réussir un double-double avec 10 points et neuf rebonds.

La plus grande réussite du Heat a toutefois été défensive, alors qu’il est parvenu à étouffer le menaçant Trae Young, arme offensive principale des Hawks. Le jeune joueur étoile a été limité à un maigre pourcentage de conversion de 8,3 %, n’amassant que huit points et six rebonds.

Dans la défaite, Danilo Gallinari (17 points) et De’Andre Hunter (14) se sont illustrés à l’attaque pour la formation d’Atlanta.

Cette série de premier tour, menée 1-0 par le Heat, se poursuivra mardi à Miami.