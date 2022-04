Le signe de deux Québécoises sauve une femme enlevée

Un signal de détresse rendu viral sur les réseaux sociaux par deux sœurs québécoises a permis de sauver une Américaine enlevée par son ex-conjoint violent aux États-Unis.

«Pour nous, c’est juste le plus beau cadeau de voir que le signe est utilisé et compris à travers le monde. Ça vient de sauver une vie. C’est le plus bel exemple que ça fonctionne concrètement», lancent Florence-Olivia et Marie-Emmanuelle Genesse, âgées de 27 et 23 ans.

Dimanche dernier, une femme a été séquestrée par son ex-copain, Jonathon Smith, au Tennessee. L'homme de 31 ans aurait fait monter l'Américaine dans son camion avant de verrouiller les portières et de l'empêcher de sortir.

Photo courtoisie, Hickman County Sheriff’s Office

Selon des médias américains, Smith et la victime auraient eu des «confrontations physiques dans le véhicule». Il aurait même menacé de tuer son ex-copine à l’aide d’un tournevis en lui disant que «s'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne l’aurait».

Coup de chance

«Elle a utilisé le signe de détresse dans un dépanneur où son kidnappeur s'est arrêté. C’est le commis qui a reconnu son geste avec la main et qui a appelé le 911. C’est la preuve que tout le monde a un rôle à jouer par rapport à la violence conjugale», explique Florence-Olivia.

Photo courtoisie, Fondation canadienne des femmes

C’est ce fameux signal que les soeurs ont rendu viral avec leurs vidéos ayant des millions de vues sur TikTok et Instagram. Il suffit de lever la main, la paume tournée vers l’extérieur, puis de rentrer le pouce dans la main et de fermer finalement les doigts.

Crédit : the.sisofficial / Tiktok

Grâce à celui-ci, l’Américaine a été rapidement sauvée avec l’intervention des policiers du Tennessee. Fait intéressant, les autorités ont ensuite confirmé que la victime avait appris le signal sur TikTok.

Ce geste a d’abord été créé par la Fondation canadienne des femmes pour signaler une situation de violence domestique. Marie-Emmanuelle Genesse ajoute toutefois qu’il peut désormais être utilisé par toute personne en détresse.

Crédit : the.sisofficial / Tiktok

Plus fort que la parole

«Le signe physique est plus fort que la parole dans ce genre de situation parce que c’est compris à travers le monde. Les gens prennent ça au sérieux. On en a la preuve parce que c’est la deuxième fois que ça arrive», précise Mme Genesse.

En effet, l'automne dernier, le signal avait été utilisé aussi par une jeune fille de 16 ans qui avait été enlevée dans une voiture en Caroline du Nord. L’ado avait fait le geste à d’autres automobilistes sur la route. Ces derniers ont fait le 911 et sauvé rapidement la jeune avec les autorités.

Notons que les deux soeurs québécoises, qui s’expriment parfaitement en français, ont une expertise dans ce domaine. Marie-Emmanuelle termine une maîtrise en philosophie féministe à l’Université Concordia. Pour sa part, Florence-Olivia étudie en philosophie du droit et se spécialise en violence sexuelle à l’Université Johns-Hopkins, aux États-Unis.