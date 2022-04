Les Blue Jays résistent de justesse

Jordan Romano a protégé l’avance d’un point des Blue Jays, signant un sixième sauvetage en autant d’opportunités cette saison, dans une victoire de 4 à 3 contre les Athletics d’Oakland, dimanche à Toronto.

Accordant une passe gratuite à Kevin Smith, Romano a retiré Christian Bethancourt, Elvis Andrus et Cristian Pache pour mettre un terme au match. Il domine ainsi les ligues majeures pour les sauvetages.

La formation du Canada a donc remporté cette série de trois parties et montre un dossier de 6-4 suffisant pour conserver la première place dans la section Est de l’Américaine.

Juste assez

La troupe de Charlie Montoyo s’est certainement compliqué la vie dans cette rencontre puisqu’elle s’était forgé une avance de trois points après trois manches. Un ballon-sacrifice de Lourdes Gurriel fils dès le tour au bâton initial et des simples de Santiago Espinal et Matt Chapman lors des engagements suivants ont donné un bon coussin au partant Alek Manoah (2-0).

Ce dernier a toutefois accordé deux points aux Athletics en cinquième manche. Stephen Vogt (circuit) et Sean Murphy (ballon-sacrifice) ont tous les deux produit un point à ses dépens. Ce sont les deux seuls points accordés par l’artilleur, qui a permis quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

C’est finalement une erreur de Kevin Smith en fin de cinquième qui a été à l’origine du point de la victoire. Adam Oller (0-1) a quant à lui subi la défaite après avoir donné trois points, dont deux mérités, cinq frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en trois manches et un tiers.

En bref

Au lendemain d’une sortie assez difficile, le partant des Jays Hyun Jin Ryu a vu son nom être placé sur la liste des blessés pour 10 jours. Il s’était plaint d’une douleur au bras après avoir concédé cinq points en quatre manches aux A’s, samedi.

Les Jays seront en congé lundi avant de rendre visite aux Red Sox de Boston pour la première fois de la saison à compter de mardi.