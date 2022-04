Les maladies mentales liées à un risque plus élevé d'infections à la COVID-19, selon une étude

Une nouvelle étude suggère que les personnes ayant des antécédents de certaines maladies mentales pourraient présenter un risque plus élevé d'infection à la COVID-19 après avoir été vaccinées.

• À lire aussi: Des infections à la hausse avant le congé pascal

• À lire aussi: COVID-19: nouveau test respiratoire approuvé aux États-Unis

Les résultats partagés dimanche par CTV News, montrent que les personnes atteintes de troubles psychiatriques devraient être l'un des groupes prioritaires à obtenir les vaccins de rappel, ont déclaré les chercheurs.

L'étude, menée par l'Université de Californie à San Francisco, a examiné les données de 263 697 patients entièrement vaccinés qui ont eu accès à des soins de santé aux États-Unis.

De la cohorte, plus d’un patient sur deux (51,4 %) des patients a reçu un diagnostic d'au moins un trouble psychiatrique tel que la toxicomanie, les troubles psychotiques, le trouble bipolaire, le trouble d'adaptation et l'anxiété.

Les chercheurs ont découvert que pour les patients de moins de 65 ans, le risque de développer la COVID-19 était jusqu'à 11% plus élevé pour ceux qui avaient reçu un diagnostic de maladie psychiatrique. Et pour les patients de 65 ans ou plus, avoir des antécédents psychiatriques représentait jusqu'à 24 % plus de risques de contracter la COVID-19.

La chercheuse Kristen Nishimi a déclaré que cela pourrait être dû au fait que les patients atteints de certains troubles psychiatriques peuvent avoir une «réponse immunologique diminuée au vaccin».

«Il est possible que l'immunité après la vaccination diminue plus rapidement ou plus fortement pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques et/ou elles pourraient avoir moins de protection contre les nouveaux variants», a déclaré la chercheuse.