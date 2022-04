L’Océanic encaisse un 3e revers consécutif

Privé de cinq joueurs réguliers, l’Océanic a tenu tête aux Islanders de Charlottetown qui l’ont emporté 5-3 grâce à une performance de deux et deux passes de l’attaquant de 20 ans, Xavier Simoneau, dimanche après-midi à Rimouski.

Luka Verreault a marqué deux buts et ajouté une passe dans la défaite. L’autre filet de l’Océanic a été l’œuvre de Maël St-Denis. « On contrôle ce qu’on peut contrôler. Ça va bien avec Maël St-Denis et Louis Robin qui sont de bons passeurs. Nous avons joué une très bonne troisième période. On peut construire là-dessus », a commenté la deuxième étoile du match. Verreault.

« Nous les avons très bien joués en troisième. C’est une équipe dominante qui fait circuler la rondelle très rapidement. Hamrla n’a rien à se reprocher. Dumoulin a eu quelques chances de marquer de grade A grâce à ses compagnons de trio Mathieu et le jeune Blais qui joue avec le calme d’un vétéran », a analysé l’entraîneur-chef Serge Beausoleil.

Trois buts sans réplique

Les Islanders ont dominé la première période même si c’est l’Océanic qui a ouvert la marque sur le 5e de la saison de Maël St-Denis, bien alimenté par Louis Robin, devant le gardien Oliver Satny. Luka Verreault est aussi complice, à la 2e minute de jeu. Après un combat entre William Dumoulin et Sam Bowness, l’Océanic n’a pas été en mesure de profiter d’une double supériorité numérique de 1 : 41.

Les Islanders ont par la suite imposé leur tempo en marquant trois buts sans réplique avant la fin de la première période. Xavier Simoneau, Brett Bugdell et Patrick Guay ont tour à tour battu le gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla.

L’Océanic a tout tenté

Les visiteurs ont augmenté leur avance à trois buts en début de deuxième période sur le 2e du match de Xavier Simoneau, en avantage numérique. Luka Verreault (23e) a redonné espoir aux locaux, avec un but sans aide. Les Islanders ont profité d’un avantage numérique en fin de période pour ajouter un 5e but, celui de Lukas Cormier.

Verreault a permis à l’Océanic d’y croire en réduisant l’écart à deux buts en début de troisième période avec son 2e but de la rencontre, mais ce fut trop peu et trop tard. Sur le jeu, le défenseur Cory MacGillivray a obtenu son premier point en carrière dans la LHJMQ.

En bref

L’Océanic est toujours privé de cinq joueurs blessés, soit Xavier Cormier, Alex Drover, Julien Béland, Zachary Lessard et Charles Côté. Chez les Islanders, Ben Boyd, Patrick Leblanc et Matt McQuaid sont blessés, tandis que Owen Saye était suspendu. Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau jeudi à Charlottetown.