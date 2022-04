Personne ne demande l’aide sociale pour le plaisir. Perte d’emploi, situation de violence conjugale, maladie, accident, etc. sont des exemples de ce qui pousse les gens à l’aide sociale.

Récemment, avec la pandémie de COVID-19, plusieurs personnes n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers les programmes gouvernementaux pour subvenir à leurs besoins. Entendons-nous, subvenir à leurs besoins, c’est peu dire!

La prestation de base à l’aide sociale est de 726$ par mois. Et encore faut-il qu’on y ait accès! Car, après la PCU et la PCRE, deux programmes qui ont pallié une partie du problème de chômage pandémique, c’est l’aide sociale qui attendait les chômeurs.

Ces personnes sont nombreuses à avoir frappé un mur quand elles se sont rendu compte que pour avoir accès aux maigres prestations, elles devaient vendre leurs biens et liquider jusqu’à leurs dernières économies.

Pour certaines, les conséquences de la pandémie seront durables.

Drames humains

En 2022, si une personne possède plus de 887$ (comptes bancaires, argent comptant, etc.), elle n’est pas admissible à l’aide sociale.

Meilleure chance quand vous serez plus pauvre! Les biens sont aussi comptabilisés: si vous n’avez pas de contrainte à l’emploi reconnue par le ministère et que vous êtes propriétaire d’une maison, la valeur nette totale de celle-ci ne peut pas dépasser 171 201$, faute de quoi votre prestation sera coupée.

Même chose pour les automobiles qui ne doivent pas valoir plus de 10 000$.

Évidemment, derrière ces chiffres se cachent des drames humains.

En tant qu’organismes qui aident les personnes à voir plus clair dans les dédales administratifs de l’aide sociale, nous sommes témoins de situations révoltantes au quotidien.

Une femme qui avait réussi à grappiller ses dernières cennes de chômage pour réparer son véhicule, dont elle aura besoin pour retourner travailler, doit gruger ses maigres économies avant de pouvoir déposer une demande d’aide sociale.

Un homme qui a épuisé son chômage maladie avait économisé pour faire des réparations majeures sur sa maison. Il s’est fait refuser l’aide sociale et devra vivre sur ses économies en attendant de retrouver la santé ou d’être rendu assez pauvre pour redemander l’aide sociale. C’est sans parler de toutes ces personnes qui ne font tout simplement pas les démarches, parce qu’elles savent que le jeu n’en vaut pas la chandelle.

On pense à cette mère qui vit de la violence conjugale, qui se retrouverait avec rien pour nourrir sa famille si elle partait, et qui se voit contrainte de rester avec son conjoint violent. Prise entre la violence d’un conjoint et la perspective de privation pour ses enfants, elle fait le choix d’encaisser.

Moins restrictive

Une admission moins restrictive à l’aide sociale permettrait plus de ressort aux gens qui vivent des difficultés.

Comme ces critères n’ont jamais été ajustés à l’augmentation du coût de la vie, voilà où nous en sommes: les conséquences de ce choix politique se paient en vies; en vies brisées et en vies perdues.

Le gouvernement doit investir dans l’aide sociale. L’État a une responsabilité envers ses citoyens, c’est le principe même de la dignité dans une société démocratique.

Les groupes membres du Front commun des personnes assistées sociales du Québec