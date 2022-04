Combat de lutte mignon : deux ours s’aventurent sur un trampoline

Une résidente de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a eu toute une surprise le 13 avril dernier lorsque deux ours noirs se sont aventurés sur son trampoline.

Une vidéo de cette situation cocasse a été partagée sur internet par Rose Waldron. Au début de la vidéo, on voit qu’un ours se trouve à l’intérieur du filet tandis qu’un second tente de l’escalader. C’est après quelques échecs que l’animal trouve finalement son chemin pour rejoindre son compatriote, un petit jeu de lutte s’en est suivi.

Alors qu’ils sortent de leur hibernation, les ours peuvent parfois se retrouver dans des environnements créés par l’humain. Bien que ça puisse créer des moments cocasses comme l’a vécu Mme Waldron, ces animaux peuvent causer bien des dommages sur leur passage.

Ces animaux souvent en quête de nourriture peuvent devenir une menace pour les humains. C’est pourquoi, souvent, le BC Conservation Officer Service décide de les euthanasier. Les données montrent que le nombre d’ours noirs qui sont abattus a tendance à être plus élevé entre les mois de mai et d’octobre.

Une situation qui pourrait être évitée dans bien des cas, selon Luci Cadman, directrice générale de la North Shore Black Bear Society. «Si les personnes ayant un garage laissaient leurs ordures et leurs matières organiques à l’intérieur de ce dernier jusqu’au matin de la collecte, nous verrions une réduction considérable du temps que les ours passent dans la communauté», avait-elle dit en janvier lors d’une entrevue avec CTV News.

Cette dernière estime que si les gens savaient combien d’ours sont tués chaque année pour cette raison, ils changeraient leurs comportements.