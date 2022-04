Des formations gratuites pour pallier la pénurie d’étudiants en restauration et en hôtellerie

Les employeurs de la restauration et de l’hôtellerie font régulièrement la manchette en raison de l’importante pénurie de personnel qui les afflige, mais ce qu’on sait moins c’est que les écoles de formation de ces secteurs d’activité sont aussi en manque criant de candidats.

Pour faire face à cette situation, le Cégep de Saint-Jérôme a décidé d’offrir gratuitement cet automne ses programmes de gestion en restauration et en hôtellerie.

«Si on ne réussit pas à attirer assez d'étudiants, ça devient difficile de fonctionner dans un programme où on doit opérer un restaurant-école, a expliqué en entrevue Patricia Tremblay, directrice des études de l’établissement d’enseignement. Ce n'est pas la même chose d'organiser un banquet avec deux élèves au lieu de 12. Habituellement, on a environ une vingtaine de nouvelles admissions au programme de gestion en restauration, cette année on espère en avoir 15.»

«Gestion d'un établissement de restauration», un des deux programmes qui seront gratuits en septembre, est donné à Saint-Jérôme même, alors que l’autre, «Gestion hôtelière», est offert dans différents hôtels de Mont-Tremblant en collaboration avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Crédit photo: Courtoisie Cégep de Saint-Jérôme

Mme Tremblay dit être prête à accueillir des étudiants de partout. «On a un service d'aide à la vie étudiante pour les aider à s'organiser et à trouver un logement. On projette également de créer des résidences étudiantes.»

Le recrutement de nouveaux étudiants est donc devenu de plus en plus difficile et la gratuité des cours n’est pas la seule option à laquelle le Cégep de Saint-Jérôme a pensé. «On se prépare [...] à aller recruter des élèves en France l'an prochain. C'est une question de viabilité pour nos programmes, si on veut continuer à pouvoir les offrir dans les Laurentides.»

Selon la directrice, le manque de main-d'œuvre sur le marché du travail peut expliquer en partie la baisse des inscriptions dans ces deux programmes. «Ça a toujours été un domaine où on pouvait travailler sans diplôme, mais il y a un tel manque d'employés, que c'est devenu très facile de se faire engager. Pour certains, étudier semble inutile. Pourtant ces programmes apportent de solides bases en gestion aux étudiants.»

Les trois années d’études dans le cadre de «Gestion d'un établissement de restauration» et de «Gestion hôtelière» au Cégep de Saint-Jérôme sont créditées par l'Université du Québec en Outaouais, «avec qui on a une entente, comme équivalence d'un an du baccalauréat en administration», a mentionné Patricia Tremblay.

Pour plus d'informations:

https://www.cstj.qc.ca/programmes/gestion-dun-etablissement-de-restauration/

https://ccmt.cstj.qc.ca/programmes/gestion-hoteliere/