Don illégal à un comité de soutien à Trump: un milliardaire ontarien condamné à payer une amende

Un milliardaire de la région de Windsor, en Ontario, a été condamné à payer la semaine dernière une amende de 975 000 $ US pour des contributions illégales à un comité d’action politique destiné à aider les candidats qui soutiennent le programme de l’administration Trump-Pence.

Il s’agirait de la troisième amende la plus importante infligée par la Commission électorale fédérale des États-Unis (FEC).

Dans une déclaration sous serment, Barry Zekelman, PDG de son entreprise éponyme, a déclaré à la FEC qu’il avait discuté de contributions potentielles à America First avec des dirigeants de Wheatland Tube, une filiale basée en Pennsylvanie. Les accusés ont fait valoir qu’ils ne savaient pas que la contribution de M. Zekelman «pourrait avoir des implications juridiques».

En enquêtant sur une plainte du Campaign Legal Center (CLC), un groupe démocratique non partisan aux États-Unis, la FEC a conclu que le directeur général de Zekelman Industries avait fourni une «assistance substantielle» par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés faisant des dons au groupe America First Action, alors qu’une loi interdit à un «ressortissant étranger» de faire des contributions directes ou indirectes à une élection américaine. Trois dons auraient été effectués le 5 avril 2018, le 4 juin 2018 et le 17 octobre 2018.

La compagnie du milliardaire, Zekelman Industries, possède des revenus annuels de 2,8 milliards $ US. Il s’agit de l’un des plus grands fabricants de tuyaux et de tubes en acier d’Amérique du Nord, avec des clients dans l’industrie, la construction, les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la défense nationale et les transports.