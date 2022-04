En cohabitation avec Talbot

Marc-André Fleury gardera toujours la réputation du bon coéquipier. Il n’est pas juste un bon gardien, il est aussi un catalyseur pour alléger l’ambiance au sein d’une équipe.

Fleury n’a pas changé depuis son arrivée avec le Wild du Minnesota. Bill Guerin savait très bien qu’il ajoutait plus qu’un gardien à sa formation. Mais le numéro 29 peut retourner le compliment à Cam Talbot, son complice devant le filet du Wild.

Il n’y a pas de jalousie entre les deux hommes masqués, malgré le système d’alternance employé par l’entraîneur-chef Dean Evason. En entrevue téléphonique au Journal, à la veille du passage du Wild au Centre Bell, Fleury a raconté une anecdote qui décrit parfaitement le caractère de Talbot.

« Cam m’a texté peu de temps après la transaction. Il me souhaitait la bienvenue au Minnesota. J’ai trouvé ça vraiment gentil de sa part. En partant, Cam me montrait qu’il était un gars avec de la classe. Sa femme a également écrit à ma femme pour lui demander si elle avait besoin d’aide.

« Il y a une rotation entre Cam et moi. Nous partageons vraiment le travail à 50-50. Nous jouons plusieurs matchs, nous pouvons donc garder nos énergies. Cam est vraiment très gentil. Il a 34 ans, il a de l’expérience et il comprend la situation. Il est dans la LNH depuis longtemps, c’est facile de travailler avec lui. »

L’Ontarien n’a pas interprété l’acquisition de Fleury, le 21 mars, comme un désaveu contre son travail. Il a placé les intérêts du Wild avant son désir d’être le gardien numéro un de l’équipe.

Des chiffres semblables

Partant dans un gain de 5 à 4 en prolongation contre les Sharks de San Jose, dimanche à St. Paul, Fleury sait qu’il regardera le match contre le Canadien du corridor menant au vestiaire de la formation adverse. Depuis le 24 mars, Evason n’a jamais donné deux départs d’affilée à l’un de ses gardiens.

Fleury et Talbot ont pratiquement des statistiques identiques depuis l’échange avec les Blackhawks de Chicago. À ses sept premiers départs avec le Wild, le Québécois a un dossier de 6-1-0 avec une moyenne de 2,59 et un taux d’efficacité de ,921. Pour son coéquipier, c’est une fiche de 5-0-3 avec une moyenne de 2,47 et un taux d’efficacité de ,920.

« Ça va bien, l’adaptation se passe bien également, a dit Fleury. Il y a de bons gars dans le vestiaire, il y règne une ambiance agréable. Quand on gagne, ça devient aussi plus facile. »

« Mais je ne peux pas dire que c’est le meilleur hockey de ma saison. À mon dernier match contre les Sharks, j’ai obtenu la victoire, mais je n’étais pas à mon sommet. J’ai une bonne équipe devant moi. Un gardien devient toujours plus dominant quand il a la chance de jouer pour une bonne formation. Je peux donner un mauvais but et je sais qu’on peut quand même gagner. »

Un phénomène rare

Pour les séries, le Wild n’a pas encore dévoilé son plan pour ses gardiens. Historiquement, les équipes ont toujours tendance à choisir un seul homme de confiance, sauf si un portier se blesse. La saison dernière, les Islanders de New York ont partagé un peu le travail entre Semyon Varlamov (14 matchs) et Ilya Sorokin (7 matchs).

L’alternance restera-t-elle un concept en vigueur chez le Wild pour le premier tour éliminatoire, fort probablement contre les Blues de St. Louis ?

« Je n’ai pas eu cette discussion avec Dean, a répondu le gardien de 37 ans. Par mon expérience, je n’ai jamais vécu un 50-50 en séries. Je ne sais pas comment ça tournerait. Pour la saison, c’est une bonne solution. Nous alternons et nous avons un bon dossier. Je suivrai la décision des entraîneurs et je respecterai le choix.

« Mais c’est très rare qu’une équipe mise sur un système d’alternance en séries, a-t-il poursuivi. En séries, tu veux garder le rythme. »

Sous le charme de Kaprizov

À Chicago, Marc-André Fleury avait découvert d’autres joueurs talentueux avec les Patrick Kane, Jonathan Toews, Alex DeBrincat et Seth Jones. Au Minnesota, le gardien originaire de Sorel-Tracy apprend maintenant à connaître Kirill Kaprizov, 24 ans, l’un des meilleurs attaquants de la LNH.

« C’est un bon jeune. Je l’aime beaucoup. Il a une personnalité attachante. Il reste toujours de bonne humeur et il est drôle. Il veut gagner, il travaille toujours fort. Il n’a pas juste du talent, de la rapidité, des mains agiles et un bon tir, il est fort physiquement. Il a vraiment tous les outils pour être un attaquant dominant pour longtemps dans la LNH. »

Heureux pour Gaudreau

Fleury a la chance de s’exprimer en français régulièrement avec le Wild. Comme c’était le cas avec Jimmy Waite chez les Blackhawks, il retrouve un francophone comme entraîneur des gardiens en Frédéric Chabot. Dans le vestiaire, il y a aussi les Québécois Nicolas Deslauriers et Frédérick Gaudreau. Brandon Duhaime, originaire de la Floride, mais né de parents québécois, s’exprime aussi dans la langue de Ginette Reno. À 28 ans et à sa première saison au Minnesota, Gaudreau connaît ses meilleurs moments dans la LNH.

« Je suis vraiment content de jouer avec lui. Fred est un gars vraiment gentil et simple. Je m’entends bien avec lui. Il a beaucoup de talent, mais on dirait que c’est la première fois qu’une équipe lui confie un rôle important. Il joue en désavantage numérique, il a des présences sur la deuxième vague en avantage numérique et il est notre deuxième centre. Il a développé une belle complicité avec Kevin Fiala », mentionne Fleury.