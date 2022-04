Le CH de retour au travail

Le Canadien tentera de mettre un terme à une séquence de trois revers mardi soir à Montréal en recevant le Wild du Minnesota, et l’entraîneur-chef Martin St-Louis semble opter pour la stabilité, malgré les petits bobos ici et là.

Paul Byron remplaçait Michael Pezzetta au sein de la quatrième unité à l’entraînement, lundi à Brossard. Il s’agissait du seul changement anticipé pour le prochain match par rapport à la formation qui a subi un revers de 8 à 4 aux mains des Capitals de Washington, samedi. Pezzetta risque d’écoper une suspension pour un coup porté à la tête de T.J. Oshie.

Formation du CH à l'entraînement



Caufield-Suzuki-Anderson

Hoffman-Dvorak-Gallagher

R. Pitlick-Evans-Armia

Byron-Poehling-T. Pitlick

Pezzetta-Dauphin-Perreault



Romanov-Savard

Edmundson-Clague (pour Petry)

Schueneman-Wideman

Lagesson-Harris



Price

Montembeault — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) April 18, 2022

Byron avait pour sa part obtenu une journée de congé samedi, lui qui a raté sa part de rencontres en raison de blessures cette saison. St-Louis n’a pas hésité à lancer des fleurs au petit attaquant, indiquant qu’il le portait en haute estime.

«J’ai de l’empathie pour ça, a dit le pilote à propos des embûches que traverse Byron physiquement. Il n’y a pas un match où "Pauly" ne travaille pas. Il est un excellent patineur. Je ne sais pas à quoi ressemblera l’année prochaine pour Pauly. Je ne sais pas comment il se sent en se levant du lit tous les jours. Mais quand on a "Pauly", il a l’air à 100 % constamment, même s’il est à 60 %.»

«Nous apprécions son éthique, sa vitesse. Son jeu est très important. S’il peut gérer ses blessures, je crois qu’il va avoir sa vitesse longtemps.»

Suzuki pas à 100 %

Nick Suzuki en est un autre qui doit gérer ses efforts lors des entraînements, car il est visiblement aux prises avec un ennui. Il a d’ailleurs raté plusieurs séances au cours des dernières semaines, étant le seul joueur de l’équipe à avoir disputé tous les matchs jusqu’ici.

«C’est dur de jouer tous les matchs, a lancé St-Louis. Si tu veux le faire, tu dois accepter de ne pas être à 100 % tout le temps. Tout le monde doit gérer des blessures, des contusions ou peu importe. Ça va être dur de jouer toute une saison si tu attends d’être à 100 %.»

«Il faut savoir jouer avec les coups et blessures. C’est la différence entre être blessé et avoir mal. Blessé, tu ne joues probablement pas. Tu as mal, tu joues.»

Le défenseur Jeff Petry n’était pas sur la glace avec ses coéquipiers, puisqu’il subissait des traitements. Kale Clague patinait ainsi aux côtés de Joel Edmundson au cours de la séance du jour.

Avec six matchs à jouer, le CH est actuellement au 31e du classement général de la Ligue nationale de hockey en vertu d’un dossier de 20-45-11. Les Coyotes de l’Arizona sont deux points derrière avec un match en main.