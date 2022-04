Le gagnant du Hobey-Baker suspendu

Le gagnant du trophée Hobey-Baker en 2022, le gardien Dryden McKay, a été suspendu pour une période de six mois de toutes compétitions internationales.

Lundi, l’athlète 24 ans a indiqué qu’il acceptait la sanction imposée par la U.S. Anti-Doping Agency (USADA) pour une violation de ses règles antidopage. McKay était l’un des auxiliaires de la formation nationale américaine lors des Jeux de Pékin et a testé positif à l’ostarine le 23 janvier dernier. Il s’agit d’un médicament qui vise à augmenter la masse musculaire et la densité osseuse chez les personnes âgées ou les patients qui souffrent de fonte musculaire.

L’homme masqué aurait pu être suspendu pendant quatre ans, mais il a prouvé que ce résultat positif provenait d’un supplément contaminé.

McKay a indiqué qu’il avait envoyé tous ses suppléments à un laboratoire indépendant après avoir appris qu’il avait échoué un test antidopage. La substance interdite a été retrouvée dans une bouteille de vitamine D3, qu’il prenait pour ses bienfaits antiviraux.

«J’accepte le risque d’avoir pris le supplément non certifié, a déclaré le gardien. C’est quelque chose que je ne peux pas cacher. En même temps, je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas quelqu’un qui essaie d’obtenir un avantage. J’essayais de prendre soin de mon corps, d’éviter la COVID-19 et de rester en bonne santé pour pouvoir jouer le reste de la saison. Il n’y avait aucune mauvaise intention.»

McKay a remporté le Hobey-Baker après avoir excellé devant la cage des Gophers de l’Université du Minnesota. En 43 parties, il a maintenu un dossier de 38-5-0, un taux d’efficacité de ,931 et une moyenne de buts alloués de 1,31.

Jamais repêché dans la Ligue nationale, le natif de l’Illinois peut s’entendre avec n’importe quelle équipe du circuit Bettman. Il a d’ailleurs l’intention de faire le saut chez les professionnels en 2022-2023.