Le temps d’un nouveau départ pour Mark Granger

Après cinq participations aux Jeux olympiques, l’entraîneur de l’équipe nationale de canoë Mark Granger fait un pas de côté et travaillera au développement de son sport.

La retraite récente de sa protégée aux Jeux de Tokyo l’été dernier, Laurence Vincent Lapointe, n’a rien à voir dans sa décision. Double médaillée au Japon, la canoéiste souhaite se consacrer à ses études en physiothérapie à l’Université de Montréal et prend une pause après deux années tumultueuses.

« Ma décision n’est pas reliée à la retraite de Laurence, assure Granger qui a néanmoins donné un coup de main au camp de l’équipe nationale à San Diego au cours des derniers mois pour assurer une transition en douceur avec le nouvel entraîneur de l’équipe de canoë. En choisissant le développement, c’est une façon de me motiver à continuer le coaching sur une plate-forme différente. Un retour avec l’équipe olympique dans le futur n’est pas écarté, mais il n’y a aucune décision de prise pour le moment. Après Tokoyo, j’aurais pu continuer dans le même rôle, mais j’avais besoin d’un changement. »

Une première

« À mon âge, il aurait été plus facile de quitter à ma retraite, mais je voulais continuer de m’impliquer, de poursuivre Granger qui a aussi préparé le K-4 masculin lors des Jeux de 1996 à Atlanta sans faire le voyage. Je souhaite redonner aux plus jeunes. C’est la première fois au Canada que des coachs d’expérience travailleront avec les U-23 et les juniors. »

Ancien champion mondial et médaillé olympique, l’Allemand Andreas Ditmer est le nouvel entraîneur de l’équipe canadienne de canoë tant chez les femmes que chez les hommes. Ditmer avait dirigé l’équipe canadienne pendant deux ans avant de rentrer à la maison à l’automne 2020 afin de mener l’équipe allemande aux Jeux de Tokyo.

Modèle à suivre

Granger note cette tendance dans les bastions du canoë-kayak.

« Les gros pays comme la Hongrie, l’Allemagne et la Russie travaillent de cette façon, a-t-il expliqué. Ça permet aussi d’aider les entraîneurs de club en partageant nos connaissances. Je souhaite donner un bon coup pendant deux ans et on verra par la suite. »

Dans cette nouvelle aventure, Granger ne sera pas seul. Il pourra compter sur son complice et partenaire de longue date Frédéric Jobin.

Pour des raisons familiales, ce dernier s’était retiré de l’équipe nationale l’an dernier et fait l’impasse sur les Jeux de Tokyo afin de limiter les voyages.

Granger souhaite mettre à contribution les grands athlètes qui ont porté les couleurs de l’équipe canadienne au fil des ans. La multiple championne mondiale (10 or et 11 argent) et triple médaillée olympique Caroline Brunet et le médaillé de bronze des Jeux de 2012 à Londres Mark de Jong ont déjà été approchés.

« C’est certain que leur présence va motiver les jeunes. Je vais les inviter à parler aux athlètes avant les mondiaux. Comme entraîneur, tu peux dire tout ce que tu veux aux athlètes, mais il n’y a rien de mieux que des anciens qui ont connu de grands succès pour qu’ils soient plus attentifs. »