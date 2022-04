Les Québécois moins religieux que partout ailleurs

Une majorité de Québécois ont s’affichent comme athée (24 %) ou agnostique (52 %), une proportion beaucoup plus élevée que partout au pays, selon ce que révèle un sondage de la firme Angus Reid en partenariat avec l’organisme conservateur Cardus, rendu public lundi.

À l’inverse, 43 % des Saskatchewanais se disent religieux, pratiquants ou non. « Le noyau religieux du Canada continue de se trouver dans les provinces des Prairies. En Alberta (24 %), en Saskatchewan (25%) et au Manitoba (25 %), un quart des résidents sont classés comme religieux engagés sur le spectre de la spiritualité. Les résidents du Québec sont les plus susceptibles d'éviter la religion, qu'elle soit plus personnelle ou ouvertement formelle» a émis la maison de sondage lundi par communiqué.

Parmi les différentes religions, les Chrétiens sont de loin les plus pratiquants, avec 74% des sondés qui ont indiqué leur affiliation à cette religion ont répondu pratiquer celle-ci régulièrement. Ils sont aussi une majorité à aller à l’église (63%) plus qu’une fois par mois. À l’inverse, parmi ceux qui ont répondu pratiquer la religion juive, 7 % disent la pratiquer régulièrement et seulement 16 % ont indiqué aller à la synagogue plus d’une fois par mois.

En 2019, selon Statistique Canada, 68 % des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré une affiliation à une religion. Ce coup de sonde est le résultat de deux sondages, répondus par près de 3000 personnes membres du forum Angus Reid.