Les Raptors en eaux troubles

Les Raptors de Toronto ont subi un dur coup dans leur série de premier tour face aux 76ers de Philadelphie, eux qui ont pris un retard de 2-0 en raison d’une défaite de 112 à 97, lundi au Wells Fargo Center.

Contrairement au premier duel, que les 76ers ont presque dominé d’un bout à l’autre, la seule formation canadienne de la NBA a donné signe de vie lors des premières minutes, s’emparant très rapidement d’une avance de neuf points. Les favoris de la foule ont toutefois remonté la pente aussi rapidement et ont fini par se creuser une avance de 10 points au deuxième quart. Ils n’ont jamais laissé les visiteurs s’approcher plus que ça par la suite.

Vedette du premier match, Tyrese Maxey a encore laissé son empreinte sur ce duel, marquant 23 points, complétant presque un triple-double, lui qui a aussi ajouté neuf rebonds et huit passes décisives.

C’est toutefois Joel Embiid qui a fait le plus mal aux hommes de Nick Nurse, avec un double-double de 31 points et 11 rebonds.

Du côté des Raptors, les vedettes principales de l’équipe ont été les joueurs les plus productifs. OG Anunoby (26), Pascal Siakam (20) et Fred VanVleet (20) ont tous atteint la barre des 20 points.

Si les Raptors peuvent retirer du positif de ce passage en Pennsylvanie, c’est qu’ils pourront quitter cet État et revenir en Ontario, pour les matchs 3 et 4, mercredi et samedi, dans l’espoir d’égaliser la série.

Privés de Scottie Barnes

Ayant subi une entorse à la cheville gauche lors du premier match, l’ailier des Raptors Scottie Barnes n’était pas du deuxième match de la série.

Barnes s’était blessé lorsque Joel Embiid a marché sur son pied. Il s’est effondré sur le parquet par la suite et a dû quitter la rencontre. À ce moment, il avait réussi un double-double de 15 points et 10 rebonds, en plus de huit passes décisives.

Le joueur de 20 ans a maintenu des moyennes de 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 mentions d’assistance à sa première saison dans la NBA. Il est d’ailleurs en lice pour le titre de recrue de l’année au sein du circuit.

Les Raptors avaient perdu ce duel 131 à 111. Il s’agissait du premier match éliminatoire entre les deux équipes depuis le maintenant légendaire tir de Kawhi Leonard qui a donné la victoire aux à la formation canadienne au septième match d’une série de deuxième tour en 2019.