Les Raptors privés de Scottie Barnes

Ayant subi une entorse à la cheville gauche, l’ailier des Raptors de Toronto Scottie Barnes ne participera pas au deuxième match de la série de premier tour face aux 76ers de Philadelphie, lundi soir.

Barnes s’est blessé lorsque Joel Embiid a marché sur son pied. Il s’est effondré sur le parquet par la suite et a dû quitter la rencontre. À ce moment, il avait réussi un double-double de 15 points et 10 rebonds, en plus de huit passes décisives.

Le joueur de 20 ans a maintenu des moyennes de 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 mentions d’assistance à sa première saison dans la NBA. Il est d’ailleurs en lice pour le titre de recrue de l’année au sein du circuit.

Les Raptors ont perdu le premier match 131 à 111. Il s’agissait du premier match éliminatoire entre les deux équipes depuis le maintenant légendaire tir de Kawhi Leonard qui a donné la victoire aux Raptors au septième match d’une série de deuxième tour en 2019.

Gary Trent fils (malade) et Thad Young (pouce) pourraient également être exclus de la formation, mardi. Les Raptors tenteront d’éviter un retard de 2 à 0 avant que la série ne se déplace en Ontario à compter de mercredi.