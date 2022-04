«L'île de l'amour»: une deuxième saison qui promet

Amours, amitiés, trahisons, déceptions et costumes de bain, la table est mise pour la deuxième saison de L’île de l’amour qui se pose à TVA dès lundi.

La première de la saison devrait en mettre plein la vue avec les premiers vols, une arrivée spectaculaire de Naadei - qui débarque sur l’île avec une confiance d’animatrice renforcée - une foule de surprises et quelques changements apportés au processus de sélection.

Dans le décor idyllique de la République dominicaine, cette nouvelle saison qu’on promet riche en rebondissements, en sera aussi une beaucoup plus assumée, a fait valoir le producteur Mathew McKinnon à l’Agence QMI.

L’an dernier, l’avion s’est un peu construit en vol pour l’équipage québécois, qui reprenait pour la première fois ce concept joué dans 25 pays. «Cette année on bâtit sur le succès de l’année dernière. L’équipe maîtrise le format, les candidats aussi et le concept est de plus en plus connu au Québec», a-t-il souligné, ajoutant que cette maîtrise technique allait permettre à la production de pousser les «twists» et de tenter de nouvelles approches.

D’ailleurs, cette année, les Insulaires, hommes et femmes, vivront en proximité plus que jamais et seront confrontés à des situations de la vie de tous les jours, pour voir s’ils peuvent développer une relation et si cette dite relation peut survivre aux aléas du quotidien. Pour recréer cette synergie de couple, la production a ainsi laissé tomber les murs qui séparaient les candidats lors de la dernière saison afin qu’ils puissent se côtoyer jour et nuit.

La somptueuse villa de cette année est donc dotée d’une salle de bain non genrée et d’une chambre à coucher commune. Et la magie entre les candidats opère déjà, a indiqué le producteur de l’adaptation québécoise de Love Island. «On dirait que c’est une gang d’amis qui se connait depuis déjà plusieurs mois», a-t-il dit en entrevue.

Mais dès la première soirée, des petites tensions devraient se pointer le bout du nez et les filles s’avanceront, moins timidement que la saison passée, a promis le producteur.

Pour ce qui en est du candidat qui a été exclu, quelques heures après avoir été dévoilée au grand public en raison de comportements répréhensibles, la production avait déjà des cartes en main pour pallier à son retrait préventif du jeu. «Cette année on a plusieurs autres [Insulaires], beaucoup plus que ce qui a été dévoilé, qui un jour ou l’autre vont faire leur entrer dans la villa», a avisé le producteur ajoutant que dès le premier épisode le portrait d’un cinquième gars, qui devait tôt ou tard faire son entrée dans l’aventure, va être dévoilé.

En tout et pour tout, ils seront plus d’une vingtaine à porter le costume de bain cette saison, dont certains sont toujours à Montréal et devraient fouler le sol de la République plus tard.

Une saison plus participative

Afin d’être en accord avec le public et de l’inclure davantage dans les décisions et la direction de l’émission, le délai entre les tournages et la diffusion a été réduit. Passant d’un délai moyen d’une semaine lors de la dernière saison à seulement 72 heures cette année.

«On peut rapidement avoir le pouls de la population par rapport aux couples qui se forment dans la villa. Cette année, à quatre, cinq, six occasions, le public aura son mot à dire, pas seulement pour la finale. Le public va pouvoir voter pour des insulaires, pour des couples, pour en protéger ou établir un classement. On veut que le public se reconnaisse dans les couples», a souligné Mathew McKinnon.

La nouvelle saison de L’île de l’amour débute ce lundi 21 h à TVA.