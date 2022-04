Meurtre à Lac-Saint-Charles: les parents de l'accusé envisagent de poursuivre la Ville de Québec

Les parents de l’accusé du meurtre survenu à Lac-Saint-Charles, il y a deux semaines, affirment que ce drame n'aurait ​jamais dû arriver et écorchent vivement la police de Québec, contre qui ils envisagent d'intenter une poursuite.

«Ils ne nous ont pas pris au sérieux. Ce drame n’aurait jamais dû arriver, tout était en place pour l’éviter...», a lancé Lucie Drouin, en étouffant un sanglot, lors d'une première sortie publique émouvante lundi après-midi.

C’est en pleine psychose que son fils Kim Lebel aurait tué son voisin Jacques Côté à coup de barre de métal, le 6 avril dernier. Pourtant, les proches de ce dernier ont tout fait pour qu’il soit pris en charge rapidement avant que le drame ne survienne, affirment-ils.

Deux jours plus tôt, deux policiers de Québec (SPVQ) se sont rendus au domicile de l’accusé à la suite d’un appel des parents inquiets des gestes que leur fils pourrait poser. Les agents seraient repartis 20 minutes plus tard.

«[On] a insisté à plusieurs reprises pour qu’ils aillent le chercher et qu’il rencontre un psychiatre. Ils auraient dû intervenir», estime Mme Drouin, qui peinait à retenir ses larmes au côté de son conjoint Daniel.

Une attente insoutenable

Moins de 48h plus tard, les parents de l’homme de 37 ans obtenait une ordonnance d’un juge pour que leur fils suive un examen psychiatrique immédiatement.

L’ordonnance en main, le couple aurait attendu plus de 3h à la centrale de police que des agents prennent en charge la situation, en vain.

«[On] m’a dit de ne pas m’inquiéter, de retourner chez nous, qu’ils [allaient] s’en occuper...», poursuit la mère de l’accusé dans cette affaire.

À leur retour, ils ont été directement témoins de la psychose meurtrière de leur fils, forcé de le contentionner eux-mêmes. Les policiers sont finalement arrivés 25 minutes plus tard, après plusieurs appels au 911.

«Pour nous, il est trop tard. [...] [Mais] si on peut aider quelqu’un qui est pris dans cette situation, peut-être que ça peut aider à ce qu’il n’y ait plus de victime, c’est ça qu’on veut», a confié Daniel Lebel, dénonçant un «système lent et broche à foin».

Poursuite possible

Me Marc Bellemare, l’avocat des parents de Kim Lebel, a indiqué qu’une poursuite envers la Ville de Québec et son corps de police était envisagé. Et ce, possiblement avant même les conclusions du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) dans cette affaire.

«Normalement, le policier aurait dû, dès qu’il avait le jugement dans les mains, déléguer une patrouille et aller chercher le petit gars. C’est une erreur impardonnable», a tranché l’avocat.

Les parents de Kim Lebel ont également profité de cette première sortie publique depuis la tragédie pour offrir leurs condoléances à la famille de la victime «qui a connu une mort insensée».