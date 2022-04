Sortir de sa personnalité

Pour plonger dans le personnage de Katrine Stockmann, dans la pièce Un ennemi du peuple, Ève Landry a dû mettre de l’avant un côté bagarreur qui ne fait pas du tout partie de sa personnalité.

« J’ai dû faire sortir un front de bœuf que je n’ai pas. C’est le plus grand défi que j’avais pour ce rôle », a-t-elle fait remarquer, lors d’un entretien.

Après un passage au Théâtre du Nouveau Monde, Ève Landry se glissera à nouveau dans la peau de la docteure Katrine Stockmann, du 19 avril au 14 mai, sur les planches du Trident.

Écrite par le dramaturge norvégien Henrik Ibsen, Un ennemi du peuple raconte l’histoire d’une médecin qui découvre que l’eau de la station thermale de son village est pleine de bactéries nocives. Elle se donne comme devoir de prévenir la population. Une mission qui l’amènera, en s’attaquant à cette entreprise sur laquelle repose l’économie de la ville, à devenir l’ennemi public du village.

« Elle endosse ce rôle, tête première, quitte à fragiliser sa famille et ses amis et les mettre dans une situation très peu confortable. Elle se bat pour la cause. Elle ne dit jamais merci. Pour elle, c’est de l’acquis et c’est une évidence même que les gens vont l’aider », a-t-elle mentionné.

La confiance

Ève Landry ne laisserait jamais tomber sa famille pour ses principes. « La santé et le bonheur de mes enfants vont passer avant mes intérêts personnels. Katrine, elle, à la fin, l’échappe un peu », fait-elle remarquer.

Édith Patenaude, qui signe la mise en scène, était convaincue qu’Ève Landry était faite pour ce rôle.

Les deux femmes se connaissaient, mais n’avaient jamais travaillé ensemble. Ève Landry avait résidé dans l’appartement de la metteuse en scène, au début de l’année 2015, lors des représentations de la République du bonheur au Trident.

« J’ai embarqué parce qu’elle m’a fait confiance pour ce rôle qui est vertigineux. Elle m’a dit que j’avais la drive, la volonté et que j’étais capable de le faire. Elle m’a donné le courage pour foncer là-dedans tête première », a-t-elle raconté.

Ève Landry a aussi été attirée par le propos de cette pièce qui est toujours d’actualité 140 ans après sa création.

« Je suis une fille qui essaie, relativement, d’être engagée le plus possible. J’ai cette volonté en moi que la vérité passe avant toute chose. Ce personnage de Katrine Stockmann qui se bat bec et ongles pour que la vérité prime, c’est sûr que ça me parlait vraiment beaucoup », a-t-elle fait savoir.

Ève Landry avait un souvenir un peu drabe et avec beaucoup de mots de cette pièce qu’elle avait vue lors de son passage au Conservatoire d’art dramatique de Montréal.

« C’était très didactique. Édith Patenaude m’a vendu cette pièce en mettant l’emphase sur le discours de Katrine et que c’était pour être une adaptation. Je savais, pour avoir vu son travail, qu’elle n’allait pas tomber dans la didactique et qu’elle allait tout faire pour que ça ne devienne pas quelque chose de long et vertigineux pour le public. J’avais confiance », a-t-elle indiqué.