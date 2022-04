«Star Académie»: Camélia et Olivier sortent la tête haute

Camélia et Olivier ont été délogés de Star Académie, lors du dernier Variété, mais ils peuvent être fiers de leur expérience et du chemin qu’ils ont parcouru depuis le début de cette aventure.

La demi-finale de Star Académie, dimanche dernier, a vu la consécration d’Éloi Cummings qui a une nouvelle fois été sauvé par le public après avoir interprété L’opéra du mendiant, de Nicola Ciccone. Fort et solide, le jeune Madelinot de 16 ans a aussi su jouer de son charme et de son charisme ravageur.

Le corps professoral a décidé d’envoyer Krystel Mongeau en finale, même si elle n’a jamais été plébiscitée par le public au cours de la saison. Ce sont donc deux profils d’Académiciens fort différents qui vont s’affronter lors de la finale, dimanche prochain.

Chanceuse

Camélia Zaki reste fière de son parcours et repart la tête haute. Son but étant de se découvrir en tant qu’artiste durant cette expérience, le mandat est rempli. «Je voulais confirmer si chanter était ce que je voulais faire dans le futur, a expliqué la jeune femme en entrevue. Ça m’a confirmé que le domaine artistique est fait pour moi et ça m’a permis de découvrir plein de choses. J’ai pu grandir autant artistiquement que personnellement.»

Elle affirme que ses premiers jours à l’Académie ont été un peu rocambolesques, car elle a eu du mal à s’adapter à la vie en groupe, en plus d’être filmé 24/7. «Mais plus l’aventure avançait, plus c’est devenu mon quotidien. J’ai même trouvé bizarre de retrouver ma famille, dimanche soir.»

Elle a maintenant l’impression d’avoir beaucoup plus de confiance en elle et de mieux connaître sa valeur. Elle espère d’ailleurs débuter une carrière en musique, que ce soit comme chanteuse ou en théâtre musical.

Changement de vie

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La vie d’Olivier Bergeron ne sera plus la même après Star Académie, c’est une affirmation qu’il lance avec l’aplomb de celui qui n’est pas prêt de revenir en arrière. Il a vécu cette expérience comme une porte de sortie de son monde vers un avenir plus radieux. «Au départ, j’étais un petit gars insécure, stressé et anxieux, et pas certain d’être à la bonne place. Je suis aujourd’hui à l’opposé de ça. Je suis déterminé à faire de la musique dans la vie. J’ai énormément changé.»

Dans les premières semaines à l’Académie, la peur d’être délogé et de retrouver sa vie d’avant le tenaillait au corps. «Mais j’avais juste à penser et à croire que je pouvais réussir. Je suis maintenant prêt à créer mes opportunités pour que ça arrive pour vrai.»

Il raconte aussi que le fait d’exposer ses états d’âme, de raconter son chemin de vie cahoteux et difficile par moments, lui a permis de se libérer. «Ça m’a fait du bien de raconter une partie de ma vie. Je n’avais pas une grosse confiance en moi, je suis rarement fier de moi. J’ai compris que les barrières étaient surtout dans ma tête. Mais quand tu veux réussir, tu peux vraiment le faire.»

Olivier souhaite se mettre au travail rapidement. L’écriture de chansons, la constitution d’une équipe pour l’accompagner et faire des spectacles font partie de ses objectifs à court terme. Il devrait aussi déménager prochainement chez sa cousine, à Québec, afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter à lui.