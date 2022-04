70 matchs et 40 victoires pour Juuse Saros ?

Avec encore six matchs au calendrier, les Predators de Nashville sont au cœur d’une spectaculaire course aux séries, de sorte que leur as du filet, Juuse Saros, pourrait bien atteindre le cap des 70 matchs et des 40 gains.

Saros, qui a obtenu 11 des 12 derniers départs des « Preds », atteindrait le cap des 70 parties si jamais il disputait les six derniers duels des siens. Ceux-ci ne peuvent se qualifier pour le tournoi printanier qu’à l’aide d’un joker, ou si vous préférez, de l’une des deux dernières places disponibles dans l’Association de l’Ouest (équipes repêchées). Saros mène la ligue en ayant joué 64 parties en compagnie de Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg.

Le petit Finlandais de 5 pi et 11 po pourrait devenir le premier gardien à jouer 70 matchs depuis Cam Talbot, en 2016-2017, qui avait disputé 73 rencontres avec les Oilers d’Edmonton. Saros occupe le deuxième rang de notre classement hebdomadaire et il domine au chapitre des triomphes (37), de sorte que le cap des 40 victoires est à sa portée.

Aucun gardien n’avait atteint les 40 gains en 2018-2019, la dernière saison complète avant le début de la pandémie. En 2017-2018, Hellebuyck et Andrei Vasilevskiy avaient obtenu 44 victoires chacun et Pekka Rinne, l’ancien partenaire de Saros, 42.

Les « Preds » sont engagés dans une lutte à finir avec les Kings de Los Angeles, les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas. Mais, ils ne rencontreront aucun de ces clubs d’ici la fin du calendrier.

Mauvaises nouvelles

À deux semaines du début des séries éliminatoires, la malchance s’est abattue sur les Hurricanes de la Caroline et les Penguins de Pittsburgh, qui ont perdu les services de leur gardien titulaire respectif, Frederik Andersen et Tristan Jarry.

Au premier abord, la blessure semble être plus sérieuse du côté d’Andersen et ça pourrait coûter la première place de la section Métropolitaine aux « Canes », qui étaient sur un pied d’égalité avec les Rangers de New York avant de rencontrer les Coyotes de l’Arizona hier soir.

Les « Canes » misent tout de même sur un auxiliaire d’expérience en Antti Raanta. Casey DeSmith a bien fait à ses quatre dernières sorties pour les Penguins avec une fiche de 2-1-1, ,917 et 2,66. On a tendance à croire que c’est un jeune gardien, mais il a 30 ans bien sonnés. C’est une belle opportunité pour lui puisqu’il sera joueur autonome cet été.

Shesterkin, encore premier

Saros se rapproche du meneur de notre classement informatisé, Igor Shesterkin, des Rangers, et n’a plus que 10 minuscules points de retard avec 10 629 contre 10 639. Les statistiques du Russe sont supérieures à celles du Finlandais, mais Saros a joué 16 matchs de plus.

Les statistiques détaillées de Clear Sight Analytics supportent l’avantage de Shesterkin, puisque même s’il a joué 15 parties de moins que Saros, il a sauvé 35,28 buts, comparativement à 29,31 pour le portier des « Preds ».

Le gardien des Rangers demeure le favori pour l’obtention du trophée Vézina. Il a réussi deux jeux blancs à ses quatre dernières sorties et domine par beaucoup dans les taux d’efficacité (,935) et la moyenne de buts alloués (2,05). Si les Rangers terminaient au sommet de la Métropolitainte, ça lui donnerait un argument de plus pour le Vézina.

De son côté, Saros doit absolument mener les siens en séries. C’est en grande partie grâce à lui s’ils sont encore dans la lutte, mais il doit finir le travail. Son partenaire David Rittich ne jouera probablement pas tant que l’objectif ne sera pas atteint.