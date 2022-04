Photo courtoisie

Le Club Lions Sillery Ste-Foy Québec a appuyé récemment le projet « J’ai confiance en moi ! » du club de filles de l’équipe de l’école St-François, avec un don de 5000 $. Ce projet se veut un moyen de découverte de soi à l’aide d’un journal de bord, d’échanges et de conférences par des professionnels, sur des thèmes tels que la nutrition, l’identité, la gestion des émotions et les relations. Les filles auront même l’occasion de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi à créer une entreprise en vivant de leur passion. Ce projet se conclura, entre autres, par une séance de photos professionnelle de chacune d’elles ainsi que bien d’autres surprises. Sur la photo : François Poulin, Lions Sillery Ste-Foy Québec, directeur du Comité des Œuvres, Brigitte Trudel, directrice générale de l’école, Élisa Caron, éducatrice spécialisée, Julie Cloutier, travailleuse sociale et Yves Fournier Lions Sillery Ste-Foy Québec et supporteur de la Fondation CPPQ.

La plus ancienne institution musicale de Lévis

Photo courtoisie

L’École de musique Jésus-Marie a lancé récemment sa 15e campagne de financement annuelle, dont l’objectif de 20 000 $ va bien au-delà de l’aspect matériel. La mission de l’école est de favoriser l’accès à la formation musicale pour tous, rendre l’apprentissage de la musique plus accessible, autant pour l’élève qui s’initie que pour celui dont les ressources financières sont restreintes. Fondée en 1975, l’École de musique Jésus-Marie est la plus ancienne institution musicale de Lévis. Depuis 1990, elle offre la concentration musique du Programme arts, langues et sport (PALS) de l’École Pointe-Lévy. À ce jour, plus de 10 000 élèves de tous âges ont reçu une formation musicale variée et de grande qualité à cette école. De plus, elle accueille chaque année une dizaine d’enfants référés par le Centre de pédiatrie sociale de Lévis, à qui sont offerts des cours gratuitement chaque semaine. Encore cette année, les dons se font en ligne avec une plateforme de financement à même le site web de l’École de musique Jésus-Marie, et ce jusqu’au 30 juin. Pour les détails, visitez le site Internet de l’école au www.emjm.org/campagne-de-financement.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maria Sharapova (photo), joueuse de tennis russe retraitée, 35 ans... Patrik Laine, attaquant des Blue Jackets de Columbus (LNH), 24 ans... Kate Hudson, actrice américaine, 43 ans... Geneviève Guérard, ex-première danseuse des Grands Ballets canadiens, 49 ans... David La Haye, comédien et acteur de cinéma, 56 ans... Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision québécoise (ICI RDI), 69 ans... Pauline Martin, comédienne et actrice québécoise, 69 ans... Réjean Lacoursière, gagnant de la Traversée du Lac-Saint-Jean en 1960, 87 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 avril 2007 : Jean-Pierre Cassel (photo), 74 ans, acteur et danseur français... 2020 : Claude Lafortune, 83 ans, ex-animateur de télévision (L’Évangile en papier)... 2018 : Vladimir Liakhov, 76 ans, cosmonaute soviétique qui a séjourné en tout 333 jours, 7 heures et 47 minutes dans l’espace... 2016 : Estelle Balet, 21 ans, Suissesse, championne du monde de snowboard freeride... 2015 : Richard Anthony, 77 ans, chanteur français interprète du grand succès des années 1960 J’entends siffler le train... 2014 : Kevin Sharp, 43 ans, chanteur de country américain... 2012 : Valeri Vassiliev, 63 ans, joueur de hockey sur glace russe capitaine de l’équipe nationale d’URSS... 2005 : Paul Buisson, 42 ans, animateur et cadreur de RDS... 1984 : Aglaé, 50 ans, chanteuse québécoise.