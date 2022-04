La fin approche pour les Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas se retrouvent en sérieuse difficulté après avoir échappé deux points qu’ils auraient dû empocher face aux pauvres Devils du New Jersey, lundi.

• À lire aussi: David Pastrnak: pas pour tout de suite

• À lire aussi: Cale Makar surpasse Steve Duchesne

L’ancien gardien du Canadien de Montréal Andrew Hammond a joué un très vilain tour aux Chevaliers dorés en repoussant 42 tirs dans un gain de 3 à 2, savourant une première victoire dans l’uniforme des Devils. Mais surtout, il a réellement compliqué la tâche de Vegas, qui demeure à l’extérieur du portrait des séries dans l’Association de l’Ouest.

Avec cinq matchs à disputer, les hommes de l’instructeur-chef Peter DeBoer accusent quatre points de retard sur les Stars de Dallas, détenteurs du dernier laissez-passer des clubs repêchés. La formation texane a également une partie en main, tandis que les Canucks de Vancouver se trouvent à un point des Knights, tout en ayant joué une rencontre de moins. Bref, l’équipe du Nevada occupe une position plutôt précaire, même si elle a rendez-vous avec les Stars le 26 avril. Un triomphe ce jour-là pourrait être insuffisant.

«Nous devons trouver un moyen de remporter des matchs de hockey. Pour la première fois, nous aurons besoin de l’aide d’autres formations. Certaines devront perdre. C’est ainsi que ça se passe», a commenté au site NHL.com l’attaquant québécois Jonathan Marchessault.

Tout gagner

Effectivement, les Knights doivent espérer un miracle, mais d’abord et avant tout, ils auront à contrôler ce qu’ils peuvent, c’est-à-dire le déroulement de leurs propres matchs. Ce n’est pas en voguant sur une séquence de deux revers comme c’est le cas maintenant qu’ils atteindront l’objectif.

«Nous devons tous les gagner, c’est aussi simple que ça, a admis DeBoer. Les circonstances nous ont placés dans une situation où la marge d’erreur est inexistante. Il s’agit d’un contexte de jeu difficile. [...] Le travail accompli toute l’année et ce qui s’est passé cette saison nous ont amenés dans une position où nous ne pouvons nous permettre de prendre le tout aisément et de jouer sans pression à ce stade de la campagne. On n’a pas cela. Nous devons maîtriser le tout et envoyer des rondelles dans le filet adverse.»

S’ils souhaitent renverser la vapeur, ses troupiers auront à retrouver leur touche offensive, eux qui avaient été blanchis par les Oilers d’Edmonton à leur duel précédent. Leur prochaine mission sera celle de venir à bout d’Alexander Ovechkin et des Capitals de Washington, mercredi. Par la suite, les Sharks de San Jose seront de passage au T-Mobile Arena, dimanche.