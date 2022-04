Le Canadien soutient Guy Lafleur

La légende du Canadien de Montréal Guy Lafleur continue de se battre avec la récidive de son cancer du poumon et l’organisation lui a une fois de plus témoigné tout son soutien, mardi.

«L’affection que tous les Québécois portent à Guy Lafleur est des plus profondes et nous comprenons que plusieurs s’interrogent sur son état de santé actuel. Toutefois, nous demandons à tous de respecter la vie privée de Guy et de sa famille», a expliqué par voie de communiqué le Bleu-Blanc-Rouge, qui n’émettra aucun autre commentaire dans le dossier.

Déclaration des Canadiens de Montréal au sujet de Guy Lafleur pic.twitter.com/27TVukDlIH — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) April 19, 2022

Le «Démon blond» a disputé 14 saisons dans l’uniforme du Canadien, remportant au passage cinq coupes Stanley. L’homme de 70 ans a effectué sa plus récente apparition publique à la fin du mois d’octobre, quand son numéro 4 a été retiré par toutes les équipes de la Ligue junior majeur du Québec.

La semaine dernière, Lafleur a offert ses condoléances à la famille de l’ancien hockeyeur des Islanders de New York Mike Bossy, qui a succombé à la maladie, vendredi.