Le premier film de Charlotte Le Bon sélectionné à Cannes

Le film Falcon Lake, premier long métrage de l’actrice et réalisatrice Charlotte Le Bon, sera présenté en première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs, une section parallèle du Festival de Cannes.

Tourné l’an passé dans les Laurentides, Falcon Lake réunit à l’écran Sara Montpetit, Joseph Engel, Monia Chokri et Karine Gonthier-Hyndman. Le film, librement adapté du roman Une sœur, de Bastien Vivès, raconte l’histoire d’un adolescent de 13 ans qui quitte Paris avec sa famille pour aller passer l’été dans un chalet près d’un lac, au Québec. Une «connexion singulière» et un «jeu charnel étrange» se développeront entre l’adolescent et la fille de 16 ans d’une amie de sa mère.

Falcon Lake est le premier long métrage de Charlotte Le Bon à titre de réalisatrice. La Québécoise très connue comme actrice en France, avait déjà présenté son premier court métrage, Judith Hotel, à Cannes, en 2018.

Aucune production québécoise n’ayant été retenue en sélection officielle du Festival de Cannes la semaine dernière, Falcon Lake est, pour l’instant, le seul représentant de la Belle Province à avoir été invité sur la Croisette cette année. La programmation de La Semaine de la critique, une autre section parallèle, sera dévoilée demain.

La Quinzaine des réalisateurs de Cannes aura lieu du 18 au 25 mai.