«Les petits rois» font la loi, mais pour combien de temps?

Il est gai et capitaine de son équipe de hockey, alors que son meilleur ami excentrique s’adonne au patinage artistique et est hétérosexuel.

Bienvenue dans la minisérie de six épisodes «Les petits rois», proposée en primeur sur ICI TOU.TV l’an dernier, qui débarque maintenant sur ICI Télé dès vendredi.

C’est le monde à l’envers et, franchement, on aime ça quand on casse le moule. Résolument moderne et arrivant comme un vent de fraîcheur, «Les petits rois» s’intéresse à une bande de jeunes décomplexés en menant large à l’école secondaire Reine Isabella.

Dès le début, il y a une tension certaine, une jeune femme manœuvrant en coulisse pour que le règne des deux petits rois se termine abruptement. Chantage, trahisons, menaces et intimidation sur les réseaux sociaux, élection à la présidence de l’école où tous les coups sont permis, ça brasse pas mal dans «Les petits rois», même si on n’est pas dans les séries «Elite» de Netflix ou «Euphoria» de HBO, on s’entend.

PHOTO COURTOISIE

Julep (Pier-Gabriel Lajoie) et Adaboy (Alex Godbout) sont au sommet de l’échelle sociale à Reine Isabella, mais leur amitié sera mise à rude épreuve après la diffusion d’une vidéo compromettante. Avant ce scandale, ils auront le temps de jouer les salauds avec un enseignant (Hubert Proulx) en dévoilant des informations très personnelles au sujet de son ancienne compagne.

Julep a un chum, Pom (Karl-Antoine Suprice), alors qu’Adaboy courtise sans grand succès Basta (Chanel Mings). La bande comprend aussi Bee (Célia Gouin-Arsenault), Prank (Lévi Doré) et Liz (Audrey Roger). Sans oublier Mac (Myriam Gaboury), qui est prête à tout pour devenir présidente de l’école et celui qui l’aide dans la course, Wizz (Madi Chirara), ainsi que Sandra (Marine Johnson). Bref, la distribution réunit plusieurs excellents comédiens de la relève, à l’image de séries comme «Six degrés» ou «Les bracelets rouges», dont Pier-Gabriel Lajoie vu récemment dans «Chaos» et Alex Godbout qui a ravi les fidèles de «District 31» ces derniers mois.

PHOTO COURTOISIE/Pierre Manning -Shoot Studio

Autour de tous ces ados, il y a le directeur Duquette (Martin-David Peters), les parents d’Adaboy (Madeleine Péloquin et Jean-François Nadeau), la mère de Julep (Julie Dupage).

La réalisation a été confiée à Julien Hurteau, qui a aussi dirigé le plateau de la deuxième saison d’«Alertes» à TVA. «Les petits rois» est une idée originale de Jeffrey Wraight. C’est Marie-Hélène Lapierre et Justine Philie qui ont signé les intrigues.

La série «Les petits rois» est diffusée le vendredi, à 21 h, sur ICI Télé, à compter du 22 avril.