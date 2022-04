L’Union de Philadelphie, une puissance à domicile

Cette saison, l’Union de Philadelphie n’a pas perdu un seul match à la maison. Dans le confort du Subaru Park, les meneurs de l’Association de l’Est recevront le CF Montréal, samedi, une équipe qui s’est démarquée à l’étranger ce mois-ci.

Il s’agira déjà d’un deuxième duel entre les deux clubs, à leur huitième match cette année. À son ouverture de campagne de la Major League Soccer (MLS) à domicile, le 5 mars au Stade olympique, le Bleu-Blanc-Noir avait été battu 2 à 1.

Depuis, l’Union a accumulé les victoires, surtout à domicile. Les hommes de Jim Curtin n’ont accordé qu’un seul but au Subaru Park, soit lors d’un verdict nul de 1 à 1 avec le Minnesota United FC. Depuis 2021, c’est même un bilan de 14 victoires, trois défaites et quatre matchs nuls que Philadelphie a maintenu.

Le CF Montréal surfe sur une belle vague dernièrement, avec des points à ses quatre dernières rencontres et trois gains de suite. Il a gagné sur la pelouse du FC Cincinnati et des Red Bulls de New York, et a livré un décevant match nul dans la forteresse imprenable qu’est le Mercedes-Benz Stadium, du côté d’Atlanta.

Il faut remonter à 2018 pour voir Montréal ressortir vainqueur d’un match au Subaru Park. En août, le CF Montréal avait dû se contenter d’un résultat de 1 à 1 après le but égalisateur de Quinn Sullivan à la 87e minute.

L’Union a échappé son plus récent match, samedi dernier, contre le Toronto FC. L’entraîneur-chef Jim Curtin a été critique vis-à-vis de son dernier rideau défensif après le revers de 2 à 1, mais la deuxième meilleure défensive du circuit Garber saura sans doute rebondir. Ce résultat a fait en sorte qu’aucune équipe ne demeure invaincue en 2022.