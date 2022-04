Maudits caribous!

Rare est l’animal qui incarne mieux notre histoire, notre patrimoine.

Difficile, surtout, d’imaginer une bête qui mérite mieux son appellation d’espèce parapluie que le caribou forestier.

Et pourtant, on traite sa survie comme une nuisance économique.

Le caribou forestier polarise, là où il devrait éveiller les consciences.

Trop cher

Le caribou forestier est une espèce parapluie pour une très simple raison. Lorsqu’il est menacé, c’est tout un écosystème plus discret qui subit le même sort.

Sa disparition, donc, est bien plus que la perte d’un symbole au prix des coupes forestières.

Alors pourquoi est-ce qu’on se désole de la disparition des rhinocéros blancs en Afrique, mais qu’on se braque dès qu’il est question de s’attaquer à la survie de notre caribou forestier ?

La raison est simple : les jobs !

À Val-d’Or, par exemple, il aurait fallu dépenser 156 M$ sur 50 ans et sacrifier 187 jobs pour 17 bêtes. Hérésie économique !

Alors, on peut bien dénoncer le manque de vision du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. On peut bien reprocher à Pierre Dufour son manque de courage face à l’industrie forestière. La réalité c’est qu’il ne fait que poursuivre une triste et vieille tradition.

L’écho de Philippe Couillard qui s’époumonait à promettre qu’il ne sacrifierait « pas une job » pour les caribous se fait toujours entendre.

Malheureusement, ce que tout ça révèle, c’est qu’au Québec, on continue à entretenir le mythe que la lutte contre les changements climatiques peut être menée sans changer profondément nos façons de faire.

Nous sommes bien prompts à dénoncer l’industrie des sables bitumineux quand elle met en péril l’habitat des canards. Il serait peut-être temps de nous regarder dans le miroir.

Le Québec ne fait pas mieux face au caribou.