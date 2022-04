Ce n’est pas pour rien que « ça va bien aller » est un slogan d’ici. Un nouveau sondage sur les infections et attitudes face à la COVID-19 révèle que les Québécois ont été plus résilients que le reste du Canada.

« Les Québécois sont plus optimistes. Et ça, c’est une constante depuis le début de la pandémie », observe le sondeur Jean-Marc Léger.

Un sondage Léger réalisé pour La Presse canadienne au début avril montre en effet que les Québécois sont plus sereins face au virus et à la crise sanitaire.

Par exemple, 45 % des Québécois considèrent que leur santé mentale est « excellente » ou « très bonne », alors que cette proportion est de 37 % dans l’ensemble du pays.

De plus, 68 % des Québécois croient que le pire de la crise est derrière nous, contre seulement 45 % en Ontario.

Moins peur

La majorité des Québécois (53 %) n’ont « pas vraiment » ou « pas du tout » peur d’attraper le virus, contre 45 % dans l’ensemble du Canada.

Comment expliquer cette tendance ? Jean-Marc Léger, qui a déjà étudié les traits culturels qui distinguent les Québécois, l’explique notamment par la pensée axée sur le court terme, qu’on associe souvent au côté « bon vivant » de la Belle Province.

Dans le reste du Canada, on a tendance à accorder plus d’importance à la planification de l’avenir, alors que les Québécois valorisent davantage le moment présent.

Dans ce contexte de crise qui s’éternise, c’est donc un avantage, explique M. Léger.Quelque 22 % des adultes canadiens affirment avoir contracté le coronavirus dans les deux dernières années, révèle le sondage.

Parmi eux, seulement 20 % ont eu des symptômes sévères au point de devoir rester au lit et 1 % au point d’être hospitalisés.

« C’est une bonne nouvelle », remarque le sondeur Jean-Marc Léger à propos de la faiblesse des symptômes ressentis.

« Ce qui n’empêche pas de piger le mauvais numéro et de l’avoir [la COVID-19] plus rough que les autres », rappelle M. Léger.

Mutation

Ces chiffres illustrent combien le virus a muté. Dans un sondage Léger paru en décembre 2020, une personne sur trois disait avoir eu peur de mourir tellement la maladie « cognait dur ».

Sans surprise, ce sont les jeunes de 18-34 ans qui ont été les plus infectés, ainsi que les personnes partiellement ou non vaccinées.

« Les gens [avaient] deux fois plus de chances d’être infectés s’ils n’étaient pas vaccinés », puisque 38 % d’entre eux ont dit avoir attrapé la COVID-19 contre 20 % pour les vaccinés, remarque Jean-Marc Léger.

Non-vaccinés à part

Malgré tout, seulement 10 % des gens partiellement ou non vaccinés disent avoir « très » ou « assez » peur du virus, un chiffre très éloigné de celui de l’ensemble de la population canadienne (44 %).

« Eux, ils n’ont vraiment pas peur », résume M. Léger.

Globalement, la perception de la crise sanitaire a elle aussi évolué. Depuis environ un an, les Canadiens tendent à considérer que la situation ira en s’améliorant.

Cette perception a fortement chuté à l’automne avec l’arrivée du variant Omicron, avant de remonter au début de l’année 2022.

AVEZ-VOUS PERSONNELLEMENT PEUR DE CONTRACTER LE VIRUS ?

SÉVÉRITÉ DES SYMPTÔMES

PERCEPTION DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DEPUIS MARS 2020

Méthodologie : Sondage web réalisé auprès de 1538 Canadiens entre le 8 et le 10 avril 2022. Les résultats ont été pondérés de façon à les rendre représentatifs de la population générale. Une marge d’erreur ne peut être calculée pour ce type d’échantillon, mais à titre comparatif, un échantillon probabiliste semblable aurait une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 %, et ce, 19 fois sur 20.

