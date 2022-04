Près de 45 % des Québécois subissent une pression financière

Quatre Québécois sur dix affirment déjà ressentir les effets d'une augmentation des taux d'intérêt, selon l'Indice des dettes à la consommation de MNP, un cabinet de fiscalité canadien, publié mardi.

• À lire aussi: Y’en a pas de facile

• À lire aussi: Maintenant, comment magasiner son hypothèque ?

Près de 55 % des personnes sondées ont indiqué être inquiètes de leur situation financière, et environ 53 % se trouvent plus préoccupées par le remboursement de leurs dettes, ce qui correspond à un bond de plus de 6 % depuis décembre dernier selon MNP.

De plus, près de 35 % des Québécois interrogés craignent qu'une augmentation des taux d'intérêt les pousse droit vers la faillite.

«Dans les deux dernières années, les fonds d'urgence de bien des gens ont été épuisés, a expliqué Frédéric Lachance, syndic autorisé en insolvabilité au bureau de MNP, à Montréal. Les budgets [...] se resserrent dans toute la province, mais à un moment ou à un autre - en particulier pour ceux qui vivent déjà dans le rouge - il devient impossible de couvrir les dépenses mensuelles.»

Plusieurs Québécois pourraient se retrouver insolvables dans un an, selon M. Lachance. D'ailleurs, certains affirment même que leur revenu ne leur suffit déjà plus pour rembourser leurs dettes.

Cette pression financière qui repose sur les épaules des familles québécoises peut engendrer un sentiment de stress et d'anxiété. Frédéric Lachance appelle à l'indulgence: «Il est important de se rappeler que les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde, surtout en raison de la pandémie qui a entraîné un désastre financier et la perte de nombreux emplois.»

Il souligne, entre autres, l'aide que peuvent offrir les syndics financiers pour trouver des solutions à l'endettement. Si beaucoup s'inquiètent de la perte de leur maison ou de leur voiture, M. Lachance rappelle qu'il existe des solutions.

«Si vous avez atteint ou être sur le point d'atteindre un stade où vous devez utiliser des cartes de crédit et vous endetter pour payer vos factures, le moment est venu de consulter un professionnel autorisé par le gouvernement qui peut vous fournir des conseils impartiaux quant aux solutions à l'endettement qui s'offrent à vous», a-t-il indiqué.