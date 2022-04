Quel avenir pour le PLQ?

Les tristes résultats du Parti libéral du Québec à l’élection partielle de Marie-Victorin font des gorges chaudes depuis maintenant une semaine. Comme si la défaite était vraiment surprenante.

Les résultats sont décevants, mais le parti n’avait aucun espoir de gagner Marie-Vic. C’est plate, mais c’est ça.

Passer à autre chose

La dernière fois qu’un libéral a été élu dans Marie-Victorin, c’est en 1984. Même pendant les belles années des gouvernements libéraux majoritaires, Marie-Victorin boudait le PLQ.

Est-ce dire qu’un résultat de 7 % est acceptable ? Non. Mais dans les circonstances, c’est un peu comme perdre 5-0 au lieu de 4-0. Une défaite, c’est une défaite. On se relève les manches et on passe au prochain appel.

À cœur vaillant, rien d’impossible

S’il est une chose que les libéraux doivent garder de Jean Charest, c’est son incroyable capacité à rebondir, à survivre, à ressusciter. Celui qui tente de devenir (à nouveau) chef du Parti conservateur du Canada en a été le chef alors qu’il ne restait que deux élus de ce parti à la Chambre des communes.

Est-ce que le PCC est disparu ? Au contraire, après un passage à vide, il s’est non seulement retrouvé au pouvoir, mais y est demeuré pendant trois mandats consécutifs sous Stephen Harper.

Et qu’en est-il du Bloc, à Ottawa ? Yves-François Blanchet est aujourd’hui à la tête d’une formation de 32 députés. Il n’y a pas si longtemps, son parti était décimé. Sept de ses 10 députés restants claquaient la porte au nez de Martine Ouellet. Il ne restait techniquement que trois bloquistes à Ottawa. Et pourtant.

La pire erreur qu’on puisse faire, c’est de donner pour mort un aussi grand parti que le Parti libéral du Québec. Un parti qui porte des idéaux et des valeurs depuis bientôt 155 ans ne disparaît pas en l’espace d’un mandat.

La solution ne viendra pas de Dominique Anglade. Elle viendra des militants.