Repêchage LCF : trois Québécois dans le top 20 des espoirs

Les noms de trois Québécois sont inscrits sur la liste des 20 meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de football (LCF) en prévision du prochain repêchage du circuit.

Parmi ceux-ci, seulement le joueur de ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval Cyrille Hogan-Saindon évolue dans le circuit universitaire québécois.

Celui-ci occupe le 18e rang du classement dévoilé par le bureau de recrutement de la LCF.

«Je suis vraiment content! C’était mon objectif de me faire remarquer au camp d’évaluation pour mes habiletés athlétiques», a indiqué Hogan-Saindon dont les propos ont été rapportés par le site web du Rouge et Or.

Les deux autres représentants de la Belle Province sont le demi défensif Enock Makonzo (Coastal Carolina) et le receveur de passes Samuel Émilius (Louisiana Tech). Les athlètes évoluant dans la NCAA, aux États-Unis, occupent respectivement les huitième et 11e échelons de la liste en vue de l’encan amateur du circuit Ambrosie.

Le receveur de passes ontarien John Metchie III (Alabama) est considéré le meilleur espoir. Le top 3 est complété par les secondeurs Jesse Puketa (Penn State) et Tyrell Richards (Syracuse).

Le repêchage 2022 de la LCF est prévu le 3 mai prochain.