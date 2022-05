SASSEVILLE, Thérèse



À la Maison Victor-Gadbois, le 21 avril 2022, est décédée entourée d'amour Mme Thérèse Sasseville, à l'âge de 93 ans, fille de feu Monsieur Ludger Sasseville et de feu Madame Alberta Potvin. Elle était l'épouse adorée de feu Monsieur Odilon Castonguay. Elle a vécu à Saint-Félicien, à Québec et demeurait à Mont-Saint-Hilaire. Elle a été confiée auLa famille vous accueillera le 3 mai de 14 h à 17 h auElle laisse dans le deuil ses enfants: Michèle (Jacques Plamondon), Gilayne (Clément Gauthier), Claude (Sylvie Letendre), France (Robert Cassidy); ses petits-enfants: Nicolas (Karina), Samuel (Sophie), Sarah, Mariève (Martin), Ariane (Thibault), Pierre-Charles (Anissa), Chantal, Christian (Isabelle), Alexe (David), Mylène (Karl), François, Véronique, Jordan, Karine (Troy); ses arrière-petits-enfants: Elliot, Romy, Alexandre, Louis, Stella, Théo, Mehdi, Sami, Mia, Léa, Renaud, Charli, Albert, Jules, Zoé, Ève, Charlie, Luka, Akasha, Angelika, Maéli, Frédérique, Cassandra, Olivia; ses soeurs et ses frères, belles-soeurs et beaux-frères: feu Lionel (feu Rose-Ange Harvey), feu Yvette (feu Lucien Laforest), feu Sylvio (Fernande Lavoie), feu Gilberte (feu Benoit Gagnon), feu Jean Maurice (Marie-Luce Ouellet), feu Joachim (Colette Marceau). Germain (Marie-Ange Lajoie), Lucette (feu Emilien Piquette), Marie (Raymond Pronovost), Louise (Raynald Lalancette), Étienne (Louisette Lalancette), Diane (Yves Larouche), Gaby (France Mailhot); ainsi que plusieurs neveux et nièces en particulier Micheline Bergeron, parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Victor-Gadbois, 1000 rue Chabot, Saint- Mathieu-de-Beloeil, PQ, J3G 0R8, https://maisonvictor-gadbois.com/faire-un-don. Un immense merci à tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour toute la tendresse et les soins exceptionnels apportés à madame Thérèse Sasseville.