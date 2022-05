AUDY, Gertrude Bergeron



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 18 avril 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Gertrude Bergeron, épouse de monsieur Lucien Audy. Elle était la fille de feu dame Florida Laperrière et de feu monsieur Adolphe Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lucien; ses enfants: Yvon (Francine Paradis), Denis (Francine Dorval) et Lucie (Line Jean); ses petits-enfants: Anne-Josée (Philippe Lafortune), Alexandre, Catherine (Steve Boisvert) et Vincent (Marie-Josée Caron); ses arrière-petits-enfants: Jasmine Lafortune, Charlotte Lafortune, James Audy et Charles Audy; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Marcel (feu Wella Cleary), feu Germaine (feu Armand Genest), feu Marguerite (feu Léopold Lemelin), feu Madeleine (feu Benoît Guay), feu Jacqueline (feu Clermont Gignac), feu Jeannine (feu Daniel Cleary), feu Thérèse (feu René Laberge), feu Gisèle (Fernand Latulippe) et feu Marie-Paule (feu Joseph Fréchette). Elle était la belle-sœur de feu Marguerite (feu Elias Pomerleau), feu Siméon (feu Marie-Paule Trudel), feu Juliette (feu Lucien Beaudoin) et feu Joseph. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.